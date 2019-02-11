FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила

У ніч на вівторок, 16 квітня, народна депутатка Надія Савченко та керівник організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан залишали будівлю суду в Броварах без кайданок та конвою. Після більш ніж року за ґратами через обвинувачення в підготовці терактів та державного переворотуобоє були звільнені з-під варти. Подробиці з'ясовувала DW.

Вдале затягування

Броварський міськрайоний суд став вже восьмим з початку року, в якому розглядали резонансну справу Савченко-Рубана. Лише у п'ятницю, 12 квітня, Київський апеляційний суд передав справу до цього суду в Київській області, а вже наступного дня мало розпочатися засідання щодо продовження підозрюваним запобіжного заходу. Попередній термін арешту депутатки та переговірника спливав 15 квітня.

Цим скористалися адвокати Савченко і Рубана, які вдалися до очевидного затягування розгляду. 13 квітня вони не з'явилися на процес, пояснюючи це тим, що не були заздалегідь попереджені про нього офіційно, а 15 квітня з'явилися лише після обіду і буквально завалили колегію суддів клопотаннями.

"Ми використали цілком дозволені методи, вказуючи на порушення регламенту роботи суду",- пояснює DW партнер адвокатського об'єднання Barrister Олександр Тананакін, один із захисників Савченко і Рубана.

З-під варти відпустили і Володимира Рубана, який проходить із Савченко по тій самій справі

Зрештою представники військової прокуратури так і не змогли зачитати клопотання про продовження арешту підозрюваним, а клопотання про новий арешт у них із собою не було. А тому опівночі колегія суддів звільнила з-під варти обох і закрила засідання.

В Броварському міськрайоному суді пояснюють: розгляд справи продовжать 7 травня. На ньому, можливо, зачитають і клопотання про новий запобіжний захід і почнуть розгляд справи по суті: обвинувачень із Савченко і Рубана ніхто не знімав. "Я не тікаю з України. Я буду боротись тут за свою свободу. Але тепер давайте по суті і до упору",- пообіцяла народна депутатка, залишаючи суд.

Переворот чи провокація?

Надія Савченко та Володимир Рубан провели за гратами понад рік. Відомого переговірника із сепаратистами на Донбасі з метою звільнення полонених, засновника громадської організації і партії "Офіцерський корпус" затримали 8 березня 2018 року в українському пункті пропуску "Майорськ" на межі з непідконтрольними територіями Донецької області. За даними слідства, він намагався провезти із самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") велику партію зброї та вибухівки, приховану в мікроавтобусі з меблями.

Невдовзі йому оголосили про підозру в підготовці терористичного акту в урядовому кварталі в Києві, спрямованому проти депутатів парламенту та інших державних діячів. Сам Володимир Рубан пояснював, що віз зброю на замовлення спецназівців з восьмого окремого полку сухопутних військ, згадуючи, зокрема, офіцера Павла Баталова з позивним "Кедр".

Надія Савченко намагалась взяти Володимира Рубана на поруки, однак виявилось, що і вона є об'єктом розслідування. 21 березня генеральний прокурор Юрій Луценко представив у Верховні Раді матеріали кримінальної справи, зокрема відеозапис розмови Савченко та Рубана з агентом СБУ - тим самим "Кедром". На ньому підозрювані обговорюють можливий державний переворот та вбивства політиків просто в сесійній залі парламенту. Наступного дня Рада дала дозвіл на арешт депутатки, після чого її затримали предстаники СБУ.

Генпрокурор України Юрій Луценко ще в серпні 2018 року оголосив про завершення розслідування справи Савченко-Рубана

Генпрокуратура та СБУ оголосили про завершення розслідування щодо Савченко та Рубана вже в серпні 2018 року. Представляючи результати розслідування, Юрій Луценко стверджував, що підозрювані планували мінометний обстріл Верховної Ради з баржі на Дніпрі, штурм урядового кварталу тактичними групами, захоплення влади та встановлення військової диктатури. Самі ж Савченко та Рубан вважають що стали об'єктом політично мотивованої провокації з боку завербованих СБУ спецназівців.

Із січня справа мандрує судами - її розгляд вже передавали і в Слов'янськ, і в Чернігів, і в кілька судів Києва. Обвинувальний акт і досі не оголошений офіційно.

"У ньому немає багато всього того, в чому нас влітку запевняв пан Луценко",- запевнив DW адвокат Олександр Тананакін.

З тюрми в парламент - знову

Сам генеральний прокурор 16 квітня звинуватив у звільнені підозрюваних "тяжко хвору" судовому систему. "Причина перша - дозволені законом маніпуляції з безкінечними змінами адвокатів (…) Причина друга - критична мала кількість суддів в судах (…) Причина третя - небажання окремих суддів виконувати свою роботу", - пояснив він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Співрозмовник DW в СБУ стверджує, що спецслужба та генпрокуратура спробують знову заарештувати Надію Савченко та Володимира Рубана. Однак Олександр Тананакін наполягає, що принаймні у випадку з депутаткою прокуратурі доведеться знову пройти процедуру погодження на затримання з Верховною Радою.

Сама Надія Савченко вже заявила, що планує повернутися до роботи у парламенті вже наступного сесійного дня - у вівторок, 23 квітня. За майже два роки роботи у Верховній Раді, куди вона потрапила за списками очолюваної Юлією Тимошенко партії "Батьківщина" ще перебуваючи у російському полоні, військова льотчиця встигла вилетіти і з фракції та комітету з питань нацбезпеки і оборони. Вже після арешту оточення депутатки почало створення нової "Громадсько-політичної платформи Надії Савченко". Цього лютого сестра Надії, Віра Савченко навіть спробувала зареєструвати її кандидаткою в президенти, однак заяву відхилила Центральна виборча комісія.

"Наша політична сила допоможе замінити всі ці політичні партії, все те дрантя, яке зараз наповнює Верховну Радя", - заявила Надія Савченко, виходячи з Броварського суду та пообіцяла балотуватися в Верховну Раду на парламентських виборах найближчої осені.