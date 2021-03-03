Шкільні обіди без м'яса. Про що сперечаються французи

Ліон вважається мало не кулінарною столицею Франції. Традиційні місцеві ресторани, які тут називаються бушонами, відомі далеко за межами країни. Зазвичай у них подають доволі поживні, але водночас вишукані страви. І от тепер саме у цьому місті школярі мусять на обідній перерві обходитися без ліонської ковбаси та інших традиційних м'ясних смакот. Починаючи від 1 березня в шкільних їдальнях дітям дають виключно вегетаріанські страви. Таким є розпорядження мера Ліона Грегорі Дусе.

Чи обурився б такому рішенню один із творців "нової кухні" кухар-легенда Пол Бокюз, нині сказати важко, - він помер 2018 року. Але фермери з департаменту Рона не стали приховувати своїх емоцій, влаштувавши акцію протесту безпосередньо під вікнами ліонської мерії. Вони пригнали до центру Ліона корів та почали їх годувати сіном, а потім - пригощати перехожих м'ясом. На думку фермерів, тут ідеться зовсім не про дітей, а про бойкот з ідеологічних причин.

Йдеться не про дітей

Зелений мер забороняє м'ясо в школах - відразу можна подумати, що тут без екологічних міркувань не обійшлося. Але Дусе це категорично заперечує. Він не втомлюється заявляти, що, коли він ухвалював рішення про шкільне меню без м'ясних страв, йому йшлося зовсім не про довкілля або захист клімату, а лише про прискорення роздачі їжі в шкільних їдальнях, що є важливим в умовах пандемії коронавірусної хвороби.

Його аргумент: тільки таким чином, коли всім дітям швидко видають одне й те саме меню, реально зберігати двометрову дистанцію в черзі. Якщо ж кожна дитина сама собі складає меню з трьох чи чотирьох страв, то дотримання такого правила є абсолютно неможливим. Тому тепер є лише одне меню, яке, однак, пасує всім дітям.

Французькі фермери легкі на підйом - протести в Ліоні через тимчасову заборону м'яса в шкільних їдальнях

Такі аргументи не переконали критиків ліонського мера. Місцеві фермери отримали підтримку навіть з Парижа - з лав французького уряду. Міністр внутрішніх справ Жералд Дерманін назвав дії Дусе "скандальною ідеологією". З подібною критикою виступила й низка депутатів від політичної партії Макрона "Республіка на марші".

Міністр сільського господарства й харчування Франції Жюльєн Денорманді заявив, що із соціальної перспективи таке рішення є "ганьбою", оскільки, мовляв, постраждають передусім діти з бідніших родин, котрі не можуть собі дозволити м'яса. В соціальній мережі Twitter він закликав: "Перестаньте класти на тарілки нашим дітям ідеологію! Дайте їм те, що їм потрібно для розвитку. М'ясо теж сюди належить".

Локальна суперечка розколола уряд

Але тваринні білки діти отримають і в стравах без м'яса, адже вони містяться також в яйцях, рибі та молочних продуктах, які й надалі подають ліонським школярам. Якщо Денорманді в цьому сумнівався, то міг би звернутися за консультацією до своєї колеги Барбари Помпілі, яка очолює міністерство екології, котре за своєю тематикою є близьким і до міністерства сільського господарства. Тоді уряду не довелося б знову вести "ці доісторичні дебати", як висловилась сама Помпілі. Міністерка екології також відповіла й на закиди щодо соціальної несправедливості, пославшись на дослідження, в яких вказується, що діти, власне, із соціально слабких родин їдять забагато м'яса, що шкодить здоров'ю.

Рішення мера Ліона Грегора Дусе (фото) розсварило уряд у Парижі

Дехто розгледів у рішенні ліонського мера намір передусім врахувати бажання мусульманських дітей, які не їдять свинини. Цього не виключає й Сабіне фон Оппельн, експертка з Франції у Вільному університеті Берліна. "Ідеться про дітей, яким з релігійних міркувань не дозволено їсти певні види м'яса, - каже політологиня. - Така дискусія точиться у Франції впродовж уже тривалого часу".

Макрон бореться за виборців

Політичне підґрунтя самої суперечки, що здійнялася навколо рішення ліонського мера, може бути, однак, і доволі банальним: незадовільні рейтинги уряду президента Еммануеля Макрона. Під час останніх місцевих виборів, які відбулися минулого літа, його "Республіка на марші" не спромоглася дістати перемогу в жодному із 40 найбільших міст Франції. Натомість кандидати, котрі стоять на зелених позиціях, хоча й представляють різні партії, тепер, крім Ліона, очолюють мерії також у Марселі, Бордо, Страсбургу та в цілій низці інших великих французьких міст. Але також консервативним республіканцям дісталося чимало посад мерів.

На таку виборчу поразку Макрон відреагував переформатуванням уряду, аби знову завоювати серця втрачених виборців. Таким чином, в уряді разом опинилися, з одного боку, Помпілі, яка належить як до "Республіки на марші", так і до Eкологічної партії, а з іншого - Дарманін та Денорманді як її консервативні опоненти. Обіди в ліонських школах - це вже не перша тема, навколо якої сперечають зелена Помпілі та консервативний Денорманді. Щоправда, вони постійно наголошують, що загалом стоять на однакових позиціях.

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Традиціоналізм vs багатокультурність

Питання харчування у шкільних їдальнях має однозначно ідеологічний вимір, вважає політологиня фон Оппельн. Однак, як вона наголошує, не стільки для мера Дусе, скільки для обох політичних таборів, представлених у нинішньому уряді Франції. "За цією суперечкою простежується конфлікт навколо захисту французьких традицій проти визнання культурних особливостей - особливо мусульманських", - каже фон Оппельн.

До традиційних страв у ліонських бушонах належать ліонська ковбаса, свинина, рубці з цибулею та часником

До речі, нинішній мер Ліона Дусе - не перший, хто заборонив м'ясо в шкільних їдальнях. Коли восени минулого року країну охопила перша хвиля коронавірусної хвороби, те саме зробив і його попередник на цій посаді, представник "Республіки на марші" Жерар Коломб. Якогось особливого сплеску емоцій навколо такого рішення тоді не було. Нині, як і рік тому, відмова від м'яса є лише тимчасовим заходом. Заборона діє впродовж поки що семи тижнів.