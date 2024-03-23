Франко-німецька компанія вироблятиме зброю в Україні

Збройова група KNDS створить дочірню компанію, початковою метою якої буде навчання українців і швидке виробництво запчастин, насамперед для систем озброєнь, що вже були поставлені Києву.

Франко-німецька група компаній-виробників озброєнь KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) вироблятиме військову техніку та боєприпаси в Україні. Як повідомляє агенція AFP, про це на пресконференції у п'ятницю, 22 березня, заявили міністри оборони двох країн - Себастьян Лекорню та Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

"Ми збираємося працювати разом, щоб виробляти зброю та боєприпаси в Україні", - зазначив Пісторіус.

За словами Лекорню, KNDS "створить дочірню компанію в Україні", початковою метою якої буде навчання українців і "швидке виробництво запчастин, особливо для систем, що вже були поставлені". Втім, він не озвучив жодних часових рамок.

"Такий об'єкт має величезну цінність, оскільки виробничі потужності розташовано ближче до лінії фронту, що означає менше логістики та більшу надійність поставок", - додав Лекорню.

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Нагадаємо, на початку березня Лекорню заявив, що Франція планує залучити низку оборонних компаній до виробництва військового обладнання на території України. За його словами, три французькі компанії започаткують партнерство з українськими підприємствами у сфері виробництва безпілотників та наземної техніки. Спочатку підприємства випускатимуть комплектуючі для військової техніки, а надалі, ймовірно, також боєприпаси. Перші виробничі об'єкти планують запустити вже влітку 2024 року, додав він.

KNDS - холдингова структура, утворена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann, яка зосереджена на виробництві бойових танків, іншої броньованої техніки та артилерійських систем.