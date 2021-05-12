Фоторепортаж: Ракети по Тель-Авіву, руйнування у Газі - спалах насильства на Близькому Сході

Нова спіраль насильства на Близькому Сході

Якщо поруч немає, де сховатися

Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.