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Завод компанії Gasum у Фінляндії
Завод компанії Gasum у ФінляндіїФото: Vesa Moilanen/AFP/Getty Images
ПолітикаФінляндія

Фінська компанія Gasum розірвала контракт з "Газпромом"

Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
49 хв. тому

Gasum і Gazprom Export намагалися вирішити в суді суперечку через вимогу оплачувати газ у рублях, але досягти компромісу їм не вдалося.

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Фінська компанія Gasum повідомила 22 травня про розрив довгострокового контракту з російським підприємством Gazprom Export на постачання природного газу трубопроводом. 

У квітні 2022 року "Газпром" зажадав оплати за газ не в євро, як обумовлено контрактом, а в російських рублях. Gasum відмовилася задовольнити цю вимогу та звернулася до Стокгольмського арбітражного суду.

У листопаді 2022 року суд постановив, що Gasum не зобов'язана розплачуватися в рублях, але зобов'язав фінську компанію виплатити Gazprom Export 300 мільйонів євро заборгованості за поставлений, хоч і не вибраний газ (умова договору take or pay). Також арбітраж зобов'язав сторони продовжувати переговори за контрактом, щоби знайти компроміс.

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Контракт на постачання до Фінляндії СПГ збережений

"Переговори між Gasum і Gazprom Export завершилися. Сторонам не вдалося врегулювати ситуацію в рамках періоду, призначеного раніше арбітражним судом. Тому компанія Gasum розірвала контракт про постачання газу з Gazprom Export 22 травня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Розірваний контракт на постачання природного газу трубою мав діяти до 31 грудня 2031 року.

Довгостроковий контракт на постачання скрапленого природного газу (СПГ) залишається чинним. Водночас російські ЗМІ пишуть, що вантажі за цим контрактом фіни перестали забирати ще з 12 квітня.

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