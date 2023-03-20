  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Люди на пляжі в Фінляндії
Фінляндія шостий рік поспіль стала лідером глобального рейтингу щастяФото: Anni Ågren/Lehtikuva/dpa/picture alliance
СуспільствоФінляндія

Фінів вшосте поспіль визнали найщасливішою нацією на планеті

Степан Смишляєв | Ольга Лебедєва
51 хв. тому

Україна посіла 92 місце у глобальному рейтингу щастя серед 137 країн, дещо підвищивши позиції з минулого року. У дослідженні враховувалися дані за останні три роки.

https://p.dw.com/p/4Ovg4

Фінляндія залишається країною із найщасливішим населенням на нашій планеті. Таких висновків дійшли автори щорічного Глобального звіту про щастя, представленого в Нью-Йорку в понеділок, 20 березня, у Міжнародний день щастя.

Попри значне погіршення ситуації з безпекою в Європі внаслідок війни РФ проти України та ще не завершений вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО), ця скандинавська країна вже шостий рік поспіль є лідером рейтингу щастя.

До десятки найбільш щасливих країн увійшли також (у порядку зниження місця) Данія, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург і Нова Зеландія. Німеччина посіла 16-ту позицію, опустившись за рік на два рядки у рейтингу. Порівняно високі місця зайняли балтійські держави - Литва (20-те), Естонія (31-е) та Латвія (41-е). Найнещасливішими серед 137 країн, представлених у доповіді, визнані Сьєрра-Леоне, Ліван та Афганістан.

Читайте також: Рейтинг ООН: Україна - найменш щаслива країна Європи

Україна дещо покращила позиції

Торік Україна займала в рейтингу 98-му позицію, а цього року - піднялася на 92-е місце. "Попри масштаби страждань та шкоди в Україні, оцінка життя (її жителями. - Ред.) у вересні 2022 року була вищою, ніж після анексії (Криму. - Ред.) у 2014 році", - зазначають аналітики.

На їхню думку, серед іншого це пов'язано з сильнішим почуттям єднання українців та їхньою довірою до керівництва країни. "Російське вторгнення викувало Україну в єдину націю", - зазначив один із авторів звіту, професор Оксфордського університету Ян-Еммануель Де Неве.

Після вторгнення в Україну щасливішими стали й росіяни - РФ у рейтингу піднялася з 80 на 70 місце.

Автори доповіді зазначають, що загалом оцінка свого життя більшістю жителів планети у 2020-2022 роках залишалася на стабільному рівні, попри пандемію та інші кризи. Показники останніх трьох років у середньому були настільки високі, як і в попередні три роки. Експерти відзначають і те, що щасливішими почуваються жителі тих країн, де щастя та благополуччя якомога рівномірніше розподілені серед населення.

Щорічну Глобальну доповідь про щастя готують вчені США на основі опитувань асоціації соціологічних організацій Gallup International за останні три роки. Індекс щастя підраховується з урахуванням шести ключових критеріїв: соціальна підтримка, доходи, здоров'я, свобода, щедрість та відсутність корупції.

Читайте також: Українці входять до топ-10 найнещасніших націй - соціологи

Таємнича формула щастя

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент Росії Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна дозволяє судити його заочно - ОПУ

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Розвантаження зерна в Ефіопії

"Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

"Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

Економіка17 березня 2023 р.
external

Як ЗСУ воюють естонськими гаубицями

Як ЗСУ воюють естонськими гаубицями

Конфлікти17 березня 2023 р.00:58 хв.
Зруйнований внаслідок авіаудару РФ драмтеатр у Маріуполі

Визнання геноциду РФ щодо українців потребує більше доказів

Визнання геноциду РФ щодо українців потребує більше доказів

Політика17 березня 2023 р.
external

Лідер гурту "Антитіла" про Бахмут та диверсії проти РФ

Лідер гурту "Антитіла" про Бахмут та диверсії проти РФ

Культура17 березня 2023 р.25:55 хв.
external

Якою Україну бачать молоді українці після перемоги

Якою Україну бачать молоді українці після перемоги

Суспільство17 березня 2023 р.31:35 хв.
Російські спортсмени, які виступали під нейтральним прапором у Токіо

Наскільки "нейтральними" можуть бути російські спортсмени?

Наскільки "нейтральними" можуть бути російські спортсмени?

Спорт17 березня 2023 р.
На головну сторінку