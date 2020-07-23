 Facebook і Twitter заблокували сторінки прибічників Болсонару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2020

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Новини

Facebook і Twitter заблокували сторінки прибічників Болсонару

Facebook і Twitter заблокували сторінки прихильників президента Бразилії після ухвали суду. Їх підозрюють у проведенні дезінформаційної кампанії.

Facebook і Twitter заблокували сторінки прихильників Болсонару

Facebook і Twitter заблокували сторінки прихильників Болсонару

Соцмережі Facebook і Twitter заблокували облікові записи прихильників президента Бразилії Жаіра Болсонару після відповідного рішення суду, повідомляє агенція новин Reuters.

У п'ятницю, 24 липня, суддя Верховного Суду Алешандре Де Мораес ухвалив рішення щодо блокування 16 акаунтів у Twitter та 12 облікових записів Facebook, які належать політикам та бізнесменам, які є прихильниками президента. Їх підозрюють у проведенні дезінформаційної кампанії.

Це рішення ухвалили в рамках розслідування. Його мета, зокрема, полягає у з'ясуванні того, чи фінансуються незаконно особи, які розповсюджують у мережі дезінформацію та звинувачення і погрози проти співробітників Верховного Суду.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару називав коронавірус "маленьким грипом", відмовлявся носити маски і дотримуватися дистанції, а також брав участь у мітингах проти обмежень через COVID-19.

У відповідь, суд у Бразилії заборонив уряду президента Жаіра Болсонару поширювати неправдиву інформацію про коронавірус, а йому самому наказав носити захисну маску у громадських містах.

Згодом Болсонару повідомив, що інфікувався коронавірусом. Він запевнив, що почувається добре, і що у нього спостерігаються лише незначні симптоми.

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