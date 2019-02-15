 Facebook заблокував сторінки відомих праворадикалів із Великобританії та США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2019

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Новини

Facebook заблокував сторінки відомих праворадикалів із Великобританії та США

Соціальна мережа Facebook заблокувала сторінки низки відомих американських і британських праворадикалів. Підставою рішення у компанії називають розпалювання ненависті користувачами.

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Компанія Facebook заблокувала в однойменній соцмережі, а також належній їй соцмережі Instagram, сторінки низки суперечливих постатей у США та Великобританії, які відомі своїми праворадикальними поглядами. Зокрема, було заблоковано сторінку лідера американської радикальної організації "Нація ісламу" Луїса Фарахана, крайньоправого конспіролога Алекса Джонса та ще кількох відомих особистостей. Усім їм закидають розпалювання ненависті через соцмережу.

"Ми завжди блокували доступ до мережі окремим особам чи організаціям, які пропагують насильство та ненависть або беруть участь в ній, незалежно від ідеології", - йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому в четвер, 2 травня.

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Нова стратегія соціальної мережі робитиме акцент на особистій комунікації та малих групах, повідомив керівник Facebook. (30.04.2019)

Для користувачів, котрі раніше порушували стандарти Facebook-спільноти, закриють функцію Facebook Live. Крім того, компанія інвестує в програмне забезпечення, щоб виявляти ролики зі сценами насильства. (30.03.2019)

Зокрема, Луїсу Фарахану в компанії закидають пропагування антисемітизму та расової вищості чорних над білими. Алекс Джонс, засновник сайту Infowars, став відомим як поширювач конспірологічної теорії про те, що за терористичними атаками 11 вересня 2001 року стояла американська влада.

"Крок у правильному напрямку"

Facebook мотивував своє рішення тим, що ці особи порушили правила користування соцмережею. "Особи та організації, які поширюють ненависть, критикують або вимагають обмеження прав інших лише через те, ким вони є, не мають місця в мережі Facebook", - цитує речницю компанії інформагенція AFP.

"Рішення Facebook є кроком у правильному напрямку", - вважає заступниця директора громадської організації Media Matters for America Крістіна Лопес. Її організація займається моніторингом ЗМІ у США. Вона додала, що заборона сторінок може допомогти обмежити поширення радикальної і часто насильницької крайньоправої ідеології.

Минулого місяця Facebook запровадив заборону на використання акаунтів і для деяких крайньоправих британських груп. Зокрема, заборона торкнулася "Англійської оборонної ліги" (English Defense League), якій закинули пропаганду ненависті та насильства, та Британської національної партії (BNP).

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