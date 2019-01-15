Facebook видалив сотні акаунтів російських тролів, понад сто - в Україні

Компанія Facebook Inc. видалила 107 створених у Росії сторінок, груп та облікових записів у соцмережі Facebook, а також 41 обліковий запис Instagram. Ці російські облікові записи, які діяли в українському сегменті соціальних мереж, були задіяні у скоординованій "недостовірній поведінці", повідомив голова політики кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер під час конференц-сall у четвер, 17 січня.

Як зазначив Глейхер, особи, які стояли за цими російськими обліковими записами, "представлялися переважно українцями" та розповсюджували фіктивну інформацію, "одночасно ділячись місцевими українськими новинами на різні теми, такими як погода, протести, НАТО". "Ми виявили деякі технічні збіги з діяльністю в Росії, яку ми спостерігали до проміжних виборів у США", - цитує повідомлення Глейхера інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Загалом йдеться про 26 сторінок, 77 облікових записів Facebook і чотири групи, а також 41 обліковий запис у Instagram. Загальне охоплення аудиторії зазначених сторінок склало майже 180 тисяч користувачів Facebook і понад 55 тисяч користувачів Instagram.

Повідомляється, що витрати на рекламу контенту становили орієнтовно 25 тисяч доларів США у Facebook та Instagram і оплачувалися в російських рублях. Перша публікація з'явилася в січні 2018 року, а остання - в грудні 2018 року. Як зазначив Глейхер, Facebook ще не завершив вивчення контенту, що надходив із цих акаунтів.

Окрім того, соцмережа видалила ще 364 сторінок та акаунтів, які здійснювали подібну дезінформаційну діяльність у країнах Балтії, Кавказу, Центральної та Східної Європи та Центральної Азії. У Facebook повідомили, що видалені сторінки були пов'язані у соцмережі з деякими співробітниками російського інформагентства Sputnik, інформує Reuters.

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року Facebook повідомив про блокування 115 акаунтів, з яких більшість - у Instagram (а саме 85 облікових записів), що також належить Facebook. Акаунти були пов'язані з "іноземними особами", які намагалися вплинути на результати проміжних виборів до Конгресу США. Заблоковані акаунти ретельно перевіряються.