Facebook видалив мережу акаунтів з РФ, що поширювала фейки на Україну

Соцмережа Facebook видалила три великі непов'язані мережі облікових записів, сторінок і груп, створених для поширення фейкової інфомації. Про це йдеться у повідомленні Facebook, оприлюдненому в середу, 12 лютого.

Згідно з ним, перша група походить з Росії і була орієнтована насамперед на Україну і сусідні країни. Друга виникла в Ірані й була орієнтована переважно на США. Третя мережа виникла в М'янмі та В'єтнамі й була орієнтована на аудиторію М'янми. Кожна з груп створила мережу облікових записів, щоб "ввести в оману інших про те, хто вони і чим займалися".

Фейки, спрямовані на Україну

За даними компанії, 12 лютого вона видалила 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп і чотири облікових записи Instagram за порушення політики, спрямованої проти іноземного або державного втручання. За даними Facebook, діяльність цих акаунтів велася з Росії і була орієнтована переважно на Україну і сусідні країни.

При цьому майже 500 облікових записів підписалися на одну або декілька з цих сторінок, близько 6150 акаунтів приєдналися принаймні до однієї з цих груп, і приблизно 100 осіб підписалися на один або декілька з цих облікових записів Instagram.

"Люди, які стоять за цією діяльністю, видавали себе за місцевих жителів і використовували підроблені облікові записи, деякі з яких вже були виявлені й відключені автоматизованими системами, - для управління групами і сторінками, публікацій та коментування різного контенту", - пояснили в соцмережі.

Також зазначається, що за деякими обліковими записами стояли люди, які видавали себе за громадянських журналістів і намагалися зв'язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіоні. Адміністратори сторінок і власники акаунтів зазвичай розміщували контент російською, англійською та українською мовами про політику й місцеві новини, зокрема про публічних осіб в Україні, російські військові дії в Сирії, ймовірні витоки інформації з СБУ, пов'язані з етнічною напруженістю в Криму і збиттям малайзійського авіалайнера на Донбасі в 2014 році.

Зв'язок з російськими спецслужбами

"Хоча люди, які стоять за цією мережею, намагалися залишатися анонімними і приховувати свою координацію, наше розслідування виявило зв'язки з російськими військовими розвідувальними службами", - наголосили у Facebook. У соцмережі кажуть, що виявили цю діяльність під час внутрішнього розслідування щодо пов'язаних з Росією підозрілих скоординованих дій у регіоні.

Facebook поділився інформацією про свої висновки з партнерами. Також у компанії наголосили, що вони видаляють сторінки не через зміст публікацій, а через манеру поведінки цих акаунтів. У компанії також зазначили, що працюють над створенням більш досконалих технологій безпеки.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Facebook видалив низку записів, сторінок і груп, які "брали участь у скоординований і недостовірний поведінці, орієнтованій на Україну". Серед них, зокрема, опинилися сторінки ресурсів Hyser, Znaj.ua, Politeka.