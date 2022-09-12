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Вид на російський Кримський міст у Керчі
Вид на російський Кримський міст у КерчіФото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance
ПолітикаУкраїна

ЄС не визнає результати виборів у анексованому РФ Криму

Аліна Коломієць
1 год. тому

Євросоюз підтримує територіальну цілісність і суверенітет України й не визнає результати виборів в анексованому Криму.

https://www.dw.com/uk/evrosouz-ne-viznae-rezultati-rosijskih-viboriv-u-aneksovanomu-krimu/a-63096441

Євросоюз не визнає проведення місцевих російських виборів 9-11 вересня та їхні результати в незаконно анексованому РФ Криму. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) у понеділок, 12 вересня.

"Жоден з "обраних" під час цих виборів на незаконно анексованому Кримському півострові, і тих, хто претендує на те, щоб "представляти" населення Криму та Севастополя, не має жодної легітимності й не буде визнаний представником цих територій", - наголосили в ЄС.

Євросоюз залишається відданим своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також проведенню політики невизнання українського Криму частиною РФ.

ЄС закликає Росію вивести всі сили і техніку з України

ЄС вимагає від Росії "негайно та безумовно припинити незаконну, неспровоковану та невиправдану військову агресію проти України та вивести всі сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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У Росії в неділю, 11 вересня, завершилося триденне голосування на виборах різних рівнів. За даними Центральної виборчої комісії РФ, на які посилаються російські ЗМІ, на виборах лідирують представники владної партії "Єдина Росія".

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