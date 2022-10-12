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Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер ЛяєнФото: Michal Krumphanzl/dpa/picture alliance
ПолітикаБоснія і Герцеговина

ЄК рекомендувала надати Сараєво статус кандидата в члени ЄС

Анастасія Шепелева
12 хв. тому

У Єврокомісії рекомендують надати Сараєво статус кандидата на вступ до ЄС. Рішення щодо цього можуть ухвалити вже в грудні.

https://www.dw.com/uk/evrokomisia-rekomenduvala-nadati-bosnii-ta-gercegovini-status-kandidata-na-clenstvo-v-es/a-63419913

Європейська комісія у середу, 12 жовтня, рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата на вступ до Європейського Союзу за умови, що країна проведе низку реформ та зміцнить демократію.

Як пише Reuters, у своєму щорічному звіті про розширення ЄС в ЄК зазначили, що Боснія повинна зміцнювати демократію, функціональність державних установ, гарантувати верховенство права, боротися з корупцією та організованою злочинністю, гарантувати свободу ЗМІ та управління міграцією.

За словами комісара ЄС з питань розширення Олівера Варгеї, у Брюсселі зробили "стрибок віри", тепер керівництво Боснії має здійснювати реформи. Поки у ЄС бачать незначний прогрес Сараєво в цьому питанні, пише AP.

"Вітер змін знову дме Європою, і ми повинні вловити цей імпульс. Західні Балкани належать до нашої родини, і ми повинні це дуже, дуже чітко заявити", - заявила у своїй промові очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

У Боснії вже привітали рішення органу виконавчої влади ЄС.

"Це надсилає потужний сигнал громадянам (Боснії. - Ред.), який ми сподівалися отримати ще раніше, що наше майбутнє - серед членів сім’ї ЄС", - написала міністерка закордонних справ країни Бісера Туркович у Twitter.

Рішення щодо надання статусу кандидата Сараєво посли держав ЄС можуть ухвалити вже в грудні. Боснія та Герцеговина подала заявку на вступ в ЄС у 2016 році.

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