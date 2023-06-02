Естонія надасть Україні допомогу в розмінуванні

Під час зустрічі з президентом Естонії Володимир Зеленський також предметно обговорив можливість створення спільних оборонних виробництв в Україні.

Президенти України та Естонії Володимир Зеленський і Алар Каріс домовилися про допомогу Естонії в розмінуванні українських територій естонськими фахівцями з їхнім обладнанням. Про це після зустрічі з Карісом у Києві у п'ятницю, 2 червня, повідомив український президент.

За даними аналітиків, близько 30 відсотків території України заміновано. В країні працюють близько 500 різних команд із розмінування, у яких задіяно до п'яти тисяч військових інженерів і саперів. Щоб очистити від боєприпасів території площею 174 тисячі квадратних кілометрів, фахівцям, які працюють зараз, знадобиться 757 років, підрахували експерти Globsec.

Спільні з Естонією оборонні виробництва в Україні

За словами Зеленського, президенти також "предметно обговорили можливість створення спільних оборонних виробництв в Україні". "Окремо зупинилися на поглибленні взаємодії бізнес-кіл, обговорили питання страхування ризиків для підприємців. Наголошено на важливості подальшої взаємодії в диджиталізації", - сказав також Зеленський.

Алар Каріс, своєю чергою, після зустрічі з Зеленським наголосив у Twitter, що "Естонія підтримує Україну на полі бою, а також у прагненні до членства в ЄС і НАТО".

Під час візиту в Україну президент Естонії 2 червня також відвідав Бучу- місто на Київщині, що зазнало масових людських жертв та руйнувань під час окупації російськими військами. Каріс зазначив, що Естонія підтримує створення спеціального міжнародного трибуналу. "Я не хочу жити у світі, де ми повинні вести діалог з людьми, які вбивають дітей, бомбардують дитячі садки, лікарні та університети. Їхнє місце у в'язниці", - написав естонський президент у Twitter.