Естонія до кінця року відмовиться від російського газу

Естонський уряд наклав заборону на імпорт газу з РФ. Вона набуде чинності від 1 січня.

Уряд Естонії в четвер, 29 вересня, запровадив обов'язкові національні санкції щодо російського газу, повідомив журналістам міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, пише "Інтерфакс-Україна".

Заборона поширюється на імпорт газу, закачування в мережі розподілу, купівлю з метою транзиту, та власне послуги з транзиту.

"Уряд уже навесні висловлював політичну волю відмовитися від російського газу, але тепер це було закріплено як юридично зобов'язальний захід. З 1 січня або до кінця цього року Естонія запроваджує юридично зобов'язальну національну санкцію щодо російського газу", - пообіцяв Рейнсалу.

У квітні Естонія домовилася з Фінляндією про спільну оренду терміналу для скрапленого природного газу, аби зменшити залежність від палива з РФ та гарантувати, стабільність постачання газу для своїх країн. Відтоді російський газ в Естонію майже не постачався.

Напередодні Єврокомісія запропонувала новий пакет антиросійських санкцій, який передбачає заборону на експорт окремих товарів в РФ та імпорт певних російських товарів і послуг, а також поширення цих санкцій на регіони України, де відбулися псевдореферендуми.

"Крім того, Європейська Комісія виступила з принциповою пропозицією запровадити стелю цін на нафту, узгоджену "Великою сімкою", - нагадав Рейнсалу і додав, що наразі позицію щодо нових санкцій узгоджують серед країн-членів ЄС, після чого обмеження мають набути чинності.

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