ЄС засудив наміри РФ провести "вибори" на території України

Плани провести псевдовибори на захопленій території України - це ще одна марна спроба РФ надати легітимність незаконному військовому контролю над українськими чотирма областями і Кримом, заявили в ЄС.

Намір Центральної виборчої комісії РФ провести у вересні на захоплених нею територіях України так звані "вибори" є порушенням норм міжнародного права. Про це йдеться в заяві офіційного представника Європейської Комісії Пітера Стано, поширеній у суботу, 17 червня.

"Це ще одна марна спроба Росії надати легітимність її незаконному військовому контролю та спробі анексії українських Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також автономної республіки Крим та міста Севастополя", - наголошується в заяві. Таке рішення "серйозно порушує Статут ООН, а також незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", і у РФ "відсутні законні підстави для таких дій на території України".

Читайте також: ЄС шукатиме викрадених Росією українських дітей

Представник Єврокомісії попередив, що Росія та її політичне керівництво, а також усі причетні до організації "голосування" на території України "зіткнуться з наслідками своїх протизаконних дій". "Європейський Союз, як і раніше, непохитний у своїй підтримці України. Росія повинна негайно, повністю і без жодних умов вивести свої війська і військову техніку з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах", - додав Петер Стано.

ЦВК РФ 15 червня оголосила про проведення 10 вересня 2023 року так званих "виборів" на контрольованих російськими силами територіях у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України. Вибори також відбудуться в анексованому Росією Криму.

Читайте також: Мирний план: Індонезія пропонує Україні референдум на "спірних територіях" з РФ