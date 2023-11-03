ЄС не збирається скасовувати свій кінофестиваль у Росії

Євросоюз проводить онлайн-кінофестиваль у РФ, організатор якого - компанія, що обслуговує, зокрема, підприємство російського ВПК "Заслон". Його пов'язують з другом Путіна - Анатолієм Турчаком.

Європейський Союз не має наміру скасовувати кінофестиваль у Росії, незважаючи на позицію України та зв'язки організатора фестивалю - компанії 4D - з російським військово-промисловим комплексом (ВПК).

"Представництво ЄС у Москві уклало рамковий договір з компанією 4D на період з квітня 2022 по квітень 2024 року. Компанія 4D, у якої багато європейських клієнтів, виграла його на відкритому тендері, проведеному до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У рамках цього договору організовується один кінофестиваль", - відповів на запит DW офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано в п'ятницю, 3 листопада.

Редакції DW стало відомо, що українська сторона зверталася до Європейської служби зовнішньої політики (EEAS) з проханням розглянути можливість не проводити фестиваль у РФ. Крім того, кілька українських культурних організацій, як-от ДержКіно та Український інститут, закликали Брюссель відмовитися від проведення заходу.

"Прикрим непорозумінням" назвало цей намір міністерство культури України. "Відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою є неприпустимим" в умовах, коли від дій Російської Федерації страждають мільйони людей, знищені 835 об'єктів культурної спадщини та 1702 об'єкти культурної інфраструктури в Україні, заявило міністерство напередодні кінофестивалю.

"Заслон", "Ленінець" і сім'я Турчаків

На зв'язки компанії 4D з російською оборонною промисловістю звернуло увагу видання "Важные истории". На сайті 4D згаадуються кілька проєктів, які компанія реалізувала для підприємства "Заслон", зокрема стенд на військово-технічному форумі "Армія-2022", що відбувся в серпні минулого року.

"Клієнт агентства 4D, "Заслон", зокрема, створив однойменний радіолокаційний комплекс, який встановлений на новітніх корветах військово-морських сил РФ, а також випробовує "новий модульний трансформований блок некерованих ракет для модернізованого гелікоптера Мі-28НМ", - пише видання. За його даними, 4D кілька років організовує прцівникам "Заслону" новорічні корпоративи, турніри і піар-кампанії.

АТ "Заслон" - завод у Санкт-Петербурзі, що виробляє радіолокаційне та навігаційне обладнання для літаків і вертольотів, суднове обладнання та блоки цифрових систем. Підприємство є найбільшим активом холдингу "Ленінець" (оборот - 12 мільярдів рублів), підконтрольного сім'ї Турчак: 40 відсотків АТ володіє КК "Ленінець" Анатолія Турчака, а 60 відсотків - АТ "Система", що належить Олександру Горбунову, пише видання "Деловой Петербург". "Заслон" перебуває під санкціями США.

Анатолія Турчака називають давнім приятелем президента РФ Володимира Путіна. Його син, Андрій - секретар генеральної ради "Единой России", перший віцеспікер Ради Федерації РФ і прихильник вторгнення в Україну - перебуває під санкціями ЄС. "Його політичний успіх пов'язують з батьком, Анатолієм Турчаком, який займався дзюдо з Путіним і братами Ротенбергами. Він пропагував позитивне ставлення до визнання сепаратистських так званих "народних республік" Донецька і Луганська", - сказано в офіційному документі ЄС.

Сума контрактів ЄС із 4D - 161 тисяча євро

"Між представництвом ЄС (у Росії. - Ред.) і АТ "Заслон" немає ані ділових, ані будь-яких інших зв'язків", - заявили DW у зовнішньополітичній службі Євросоюзу. На запитання, чи відомо Брюсселю про цього клієнта компанії 4D, а також чи вплине це якимось чином на долю фестивалю, служба не відповіла.

Відомо, що делегація ЄС у Росії уклала з 4D ще один договір на організацію заходів для ЗМІ. Інформація про ці два контракти доступна на сайті EEAS. Їхня загальна сума становить 161 тисячу євро.

Фестиваль Європейського кіно в РФ проходить онлайн з 1 по 15 листопада. "Слоган цьогорічного фестивалю - "Кіно об'єднує!" - підкреслює єдність культур та інтересів", - ідеться на сайті представництва ЄС у Росії.

У програмі 21 стрічка з Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії, Данії та інших країн ЄС, а також два фільми спільного виробництва російських і європейських кіностудій.