Мінкульт осудив повернення Європейського кінофестивалю у РФ

Ефективну санкційну політику проти РФ треба проводити не лише в економічній сфері, але й у кінематографі, кажуть в українському мінкульті. Там назвали "прикрим непорозумінням" повернення Європейського кінофестивалю у РФ.

Міністерство культури та інформаційної політики України розкритикувало рішення повернути проведення Фестивалю європейського кіно в Росію. Відповідну заяву з осудом цього кроку поширила в суботу, 28 жовтня, пресслужба українського відомства.

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"Щоб зупинити повномасштабну агресію РФ проти України та не допустити виникнення нових осередків воєнних дій, спровокованих РФ, на території європейських держав, важливо продовжувати ефективну санкційну політику не лише в економічній сфері, але й в культурі, зокрема і в кінематографі", - йдеться в повідомленні.

"Ми цінуємо дружбу та партнерство наших європейських колег, розуміємо вагу допомоги союзницьких держав у відновленні територіальної цілісності України й знаємо, що ця допомога є щирою й усвідомленою. А тому вважаємо прикрим непорозумінням повідомлення, поширене Представництвом Європейського Союзу у РФ, про повернення Фестивалю європейського кіно в Росію", - прокоментували в мінкульті України.

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В українському міністерстві також нагадали: "Від дій РФ страждають мільйони людей, знищено 835 об'єктів культурної спадщини, 1702 об'єкти культурної інфраструктури, які мають цінність не лише для України, а є частиною європейського й світового культурного надбання". "Тому відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою в таких умовах є неприпустимим", - наголосили в мінкульті.

Раніше Представництвом Європейського Союзу у РФ поширило повідомлення , згідно з яким Фестиваль європейського кіно повертається в Росію. Загалом з 1 по 15 листопада під час заходу планується в онлайн-форматі представити 21 фільм з країн ЄС і два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій, йдеться в повідомленні.

"Слоган фестивалю цього року - "Кіно об'єднує!" - підкреслює єдність культур та інтересів", - зауважили в Представництві ЄС у РФ.