Ексвагнерівця затримали під час втечі з Норвегії до Росії

Медведєв вважає, що його скоро екстрадують в Україну, і що повернення в РФ буде безпечнішою альтернативою.

Колишнього найманця російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Андрія Медведєва, який на початку 2023 року покинув РФ і попросив притулку в Норвегії, затримали під час спроби перетнути кордон і потрапити назад до Росії. Про це повідомляє місцеве видання The Barents Observer у суботу, 23 вересня.

Медведєва затримали в п'ятницю в Гренсе-Якобсельві - покинутому селищі на кордоні з Росією, звідки він у темряві намагався потрапити на Кольський півострів.

Місцева поліція підтвердила журналістам, що затримали чоловіка, не повідомивши його особистих даних. Як пише The Barents Observer, за кілька годин до спроби втечі Медведєв поділився своїми планами з журналістом видання.

"Він виглядав схвильованим, але водночас спокійним і рішучим. Він пояснив, що вірить, що його скоро екстрадують в Україну, і що повернення в Росію буде безпечнішою альтернативою", - пише видання.

Втеча Медведєва в Норвегію та проблеми з законом в Осло

Медведєв у січні втік до Норвегії та попросив політичного притулку. Він заявляв, що був свідком воєнних злочинів, зокрема позасудових убивств одних "вагнерівців" іншими, і готовий дати свідчення в міжнародному суді.

Вже наприкінці лютого Медведєва заарештували в Осло за бійку та напад на поліцейських під час затримання. Суд взяв його під варту на два тижні за порушення громадського порядку та носіння пневматичної зброї в громадському місці.

У травні Медведєв заявив у відеозверненні, що збирається повернутися в Росію, але потім видалив відео. У червні та липні він уже стверджував, що не планує повертатися в РФ.

Як ПВК "Вагнер" у РФ вербує в'язнів на війну To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video