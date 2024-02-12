Вибори у Фінляндії: Александер Стубб стане новим президентом

У другому турі президентських виборів у Фінляндії переміг колишній прем'єр-міністр країни Олександр Стубб. Новий президент очолить зовнішню політику і політику безпеки країни після її вступу до НАТО.

Згідно з даними міністерства юстиції Фінляндії, за підсумками голосування у другому турі президентських виборів, що відбувся у країні в неділю, 11 лютого, перемогу здобув кандидат від правлячої Національної коаліційної партії, колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб.

У достроковому голосуванні взяли участь 70,7 відсотка виборців, 51,6 відсотка з яких проголосували за Стубба. За його суперника, колишнього міністра закордонних справ Пекку Хаавісто - незалежного кандидата, підтриманого лівоцентристською партією "Союз зелених" - відповідно, віддали свої голоси 48,4 відсотка виборців.

Хаавісто визнав поразку і привітав Стубба з перемогою, побажавши успіхів на посаді.

"Я вірю, що тепер у Фінляндії буде хороший президент республіки", - сказав він. На його думку, Стубб - досвідчена і компетентна людина для цієї посади.

У першому турі виборів брали участь дев'ять кандидатів

Стубб і Гаавісто після першого туру виборів, що відбувся 28 січня, вийшли до другого туру з результатами 28,3 і 25,8 відсотка відповідно. Третій результат продемонстрував Юссі Галла-аго від націоналістичної партії "Справжні фіни", який отримав близько 19 відсотків голосів. Загалом у виборах брали участь дев'ять кандидатів у президенти.

Згідно із законодавством Фінляндії, президента обирають на 6 років не більше ніж на два терміни поспіль. Нинішній президент країни Саулі Нііністе відбув на посаді два терміни і тому у виборах участі не брав. Стубб стане тринадцятим за рахунком главою північної держави. Він має вступити на свою посаду 1 березня.

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Відхід Гельсінкі від нейтралітету

Фінляндія з початком російського військового вторгнення в Україну відійшла від традиційної політики нейтралітету і балансу між Сходом і Заходом. У квітні 2023 року вона приєдналася до НАТО, ухвалила рішення про розміщення на своїй території американського військового контингенту.

У листопаді 2023 року Фінляндія повністю закрила сухопутний кордон із Росією на тлі напливу нелегальних мігрантів. Цей крок підтримали обидва кандидати на найвищу державну посаду. Крім того, і Стубб, і Хаавісто виступають за розширення санкцій щодо Росії.