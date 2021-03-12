Експоліцейського Шовіна засудили до 22,5 року тюрьми за вбивство Флойда

Суд у Міннеаполісі засудив колишнього поліцейського Дерека Шовіна до 22,5 року ув'язнення за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда. Вирок оголосили в п'ятницю, 25 червня.

У квітні присяжні визнали 45-річного Шовіна винними за всіма пунктами обвинувачення: у ненавмисному вбивстві, а також у вбивствах третього та другого ступенів. Шовін близько 9,5 хвилини притискав коліном шию Флойда до землі, коли той неодноразово казав, що не може дихати. Прокуратура вимагала для Шовіна 30 років тюремного ув'язнення.

Адвокат сім'ї Флойда назвав цей вирок "історичним". "Цей історичний вирок на один крок наближає сім'ю Флойда і нашу націю до зцілення", - сказав він.

Натомість родичі вбитого Флойда розчаровані вироком, оскільки термін ув'язнення менший від того, який просили прокурори. Припускають, що за умови хорошої поведінки Шовін може отримати умовно-дострокове звільнення після відбуття двох третин терміну покарання, тобто приблизно за 15 років, зазначає інформагенція АР.

Засуджений експоліцейський Дерек Шовін

Шовін звернувся до сім'ї Флойда

Мати Шовіна в короткому зверненні описала сина як "спокійного, вдумливого і безкорисливого чоловіка". Сам Шовін у залі суду висловив "співчуття" родині Флойда.

Окрім Шовіна, обвинувачення також висунули іншим трьом поліцейським, причетним до смерті Флойда. Їм закидають співучасть у вбивстві другого ступеня. Початок судового процесу над ними був запланований на серпень, але згодом його відклали на березень наступного року.

Смерть Джорджа Флойда

46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер 25 травня 2020 року в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським Дереком Шовіном. Його смерть набула розголосу після публікації у мережі відео із затриманням чоловіка. На ньому видно, як Флойд лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно неодноразово казав, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Публікація відео спричинила масові протести і заворушення у всій країні, які супроводжувалися сутичками з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадженням у багатьох містах США комендантської години.

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