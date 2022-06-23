 Експерт про агресію Росії проти України: Це буде тривала війна | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.06.2022

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Європа

Експерт про агресію Росії проти України: Це буде тривала війна

DW поговорила з Удо Ойліґом, відставним генералом Бундесверу, про перебіг боїв в Україні, воєнні злочини та перспективи досягнення миру на переговорах.

Ukraine-Krieg | Erneute russische Offensive in Luhansk

Війна Росії проти України триває майже чотири місяці. DW попросила прокоментувати співвідношення сил сторін та перебіг боїв відставного генерала німецьких збройних сил Удо Ойліґа (Udo Eulig).

DW: Російська армія обстрілювала житлові райони Харкова касетними боєприпасами, стверджується у нещодавній доповіді Amnesty International. При цьому застосування такої зброї є воєнним злочином, як Ви можете прокоментувати це?

Удо Ойліґ: Використання касетних боєприпасів заборонено міжнародною угодою, конвенцією, підписаною в Осло. Підписи під цим документом представників 120-ти держав, на мою думку, досить показові у тому, що стосується заборони цих боєприпасів, оголошеної на основі досвіду ведення воєн. Адже вражаючий ефект такої зброї є жахливим. По суті, з, скажімо так, великого контейнера з боєкомплектом вивільняється величезна кількість інших елементів, що вибухають, розлітаються урізнобіч і всюди несуть руйнування.

Вони мають неконтрольовану та великомасштабну руйнівну дію - саме тому ці боєприпаси заборонені конвенцією, підписаною в Осло. Ця заборона поширюється як на використання, так і виробництво або зберігання. Тому застосування касетних бомб (Росією. - Ред.) у даному випадку є порушенням міжнародного права та відповідно воєнним злочином.

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Як ви оцінюєте ситуацію на Донбасі? Які шанси Україна захистити ту частину Донбасу, яка ще контрольована нею, або повернути увесь Донбас?

Ситуація на Донбасі мене турбує, ми спостерігаємо дуже велику матеріальну та кадрову перевагу російської армії, яка там зосереджена та по-новому організована (…)

Був опублікований список воєнної техніки, яку хоче отримати пан Зеленський. Зазначу, що одним з найважливіших елементів, який потрібен українській армії, є високоточна артилерія великого радіусу дії та реактивні системи залпового вогню - щоби протистояти дуже сильному артилерійському потенціалу російської армії, а також перемоги її у цій своєрідній артилерійській дуелі(…). Це боротьба, у якій важливу роль відіграє час. Російська армія зміцнюється, закріплюється на Донбасі, зосереджуючи там свої війська. Мені здається, що для української армії дуже важливо, щоб допомога (Заходу. - Ред.) була не лише обіцяна теоретично та в довгостроковій перспективі, але щоб вона була доступна українській армії реально, ефективно та у найкоротші терміни - щоб Україна могла успішно вести свою оборонну боротьбу.

Слабкі сторони української армії полягають саме у нестачі важких озброєнь, які досі не поставив Захід?

Це той напрямок, у якому, на мій погляд, необхідно діяти швидше, щоб посилити українську армію, щоб вона також могла діяти у глибині позицій ворога. І таким чином боротися з його потужною артилерією, а також перешкоджати його постачанню боєприпасами, скажімо так, логістиці тилу, що допомагає поповнювати втрати на фронті.

Я також бачу використання дронів як дієвий варіант. І я здивований, що їх не було в одному зі списків (список озброєнь, що потрібні українській стороні. - Ред.). Але в іншому списку, я думаю, вони були вказані. Безпілотні системи показали себе дуже ефективно та результативно під час війни у Закавказзі ​​(у Нагірному Карабаху. - Ред.), коли їх використовував у боях Азербайджан. І я можу уявити, що для української армії безпілотники можуть відіграти дуже важливу та ефективну роль для відбиття російських атак.

Звісно, потрібні танки та бронетехніка, яка використовується саме для захисту пересування військ. У цьому я також вбачаю значне посилення української армії. В оприлюдненому списку української сторони про необхідні озброєння зазначено і бажану кількість цих озброєнь. Я не хочу нічого говорити про ці цифри - вони, на мою думку, майже нездійсненні. Але говорячи про засоби, які потрібні для посилення української армії, я можу лише сказати, що вони вказані там правильно. І я вважаю їх терміново необхідними, їх треба якнайшвидше надати українській армії.

Українські військові під час чергової артилерійської дуелі, Лисичанськ, 11 червня 2022 року

Українські військові під час чергової "артилерійської дуелі", Лисичанськ, 11 червня 2022 року

А які слабкі сторони, на Вашу думку, у російської армії?

Усіх здивувало, що Росія, розв'язавши війну, не змогла за кілька днів реалізувати свою так звану "спецоперацію". І таким чином розкрилися суттєві недоліки російської армії - від планування до командування та логістики. Схоже, що все їхнє забезпечення дійсно не було розраховане на більш тривалий період часу. Це означає, що російська армія спочатку, я сказав би, майже недбало розраховувала досягти свої воєнні цілі лише обмеженими ресурсами і без особливого опору.

Але цього не сталося - навпаки, українська армія досить успішно відбила напад росіян, особливо на півночі України. І це, безумовно, вказує на проблеми у командуванні російської армії і навіть на нижчих рівнях. Такого висновку можна дійти ще й на тій підставі, що генералів відправляли на фронт, мабуть, просто для керування на місці, так би мовити, для зміцнення бойового духу.

При цьому зараз я бачу також деякі зміни у перегрупуванні російської армії. Слабкі сторони компенсуються закріпленням на Донбасі, формуванням кращого командування, ухваленням більш правильних тактичних рішень - все це дає їм можливість залагодити певну невдачу на початку війни. Тобто вони концентрують свої сили на сході та півдні для, скажімо так, більшої ефективності у тактичному та оперативному відношенні.

Однак це буде тривала війна. І я не бачу жодних шансів на те, щоб зараз можна було досягти припинення вогню. Воно безумовно настане лише тоді, коли обидві сторони будуть переконані у тому, що вони досягли того, чого хотіли. Для української сторони це збереження та захист територіальної цілісності країни в максимально можливому ступені, для Росії - усвідомлення того факту, що завоювання та нові дії російської армії ведуть не до успіху, а до значних людських та матеріальних втрат. Тільки коли, так би мовити, баланс результатів з обох боків призведе до того, що російська армія перестане бачити навіть віддалено досяжними свої цілі, тоді настане момент, коли можна буде думати про припинення вогню. Українська армія, за моєю оцінкою, не піде на припинення вогню, якщо для цього треба буде пожертвувати великою частиною території країни.

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Як РФ використовує заборонену зброю проти цивільного населення (21.06.2022)

  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


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Докладно

Ukraine-Krieg | Erneute russische Offensive in Luhansk

Експерт про агресію РФ проти України: Це буде тривала війна

DW поговорила з відставним генералом Бундесверу про воєнні злочини та перспективи досягнення миру.  

Ілюстрація

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