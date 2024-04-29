Офіцер Бундесверу шпигував на РФ, бо "боявся ядерної війни"

За словами підозрюваного, його хвилювало, що постачання Україні важких систем озброєння втягне Німеччину у війну, і він хотів отримати дані щодо можливої ядерної ескалації, щоб встигнути врятувати свою сім'ю.

Колишній німецький військовий зізнався, що шпигував на користь Росії - бо "хотів уникнути ескалації війни в Україні". Як передає агенція AFP, про це він заявив на початку судового процесу над ним у понеділок, 29 квітня.

"Це було неправильно", - визнав Томас Х (Thomas H.).

Сам запропонував Росії інформацію

54-річний підозрюваний до арешту був кадровим солдатом збройних сил Німеччини (Бундесвер) та працював у відділі оснащення, інформаційних технологій і військового забезпечення армії. Його звинувачують у передачі інформації щодо військових закупівель.

За даними слідства, він сфотографував старі навчальні документи, пов'язані з системами боєприпасів і авіаційними технологіями, та кинув матеріал до поштової скриньки російського консульства в Бонні. В травні 2023 року він сам звернувся до генерального консульства РФ у Бонні та посольства Росії в Берліні й запропонував їм "співпрацю". "Він передавав інформацію, яку отримав у процесі своєї професійної діяльності, для передачі її російській розвідці", - зазначили прокурори.

Підсудний заявив, що висунуті проти нього обвинувачення - "в основному" точні, проте заперечив, що передав інформацію на компакт-диску. За його словами, документи були роздруковані й не містили "нічого поганого", а ця інформація мала підтвердити його статус військового.

Шпигував, бо "боявся ядерної війни"

Томас Х. зазначив, що звернутися до російської сторони його спонукала "стурбованість можливою ескалацією війни в Україні", точніше - його хвилювала можливість того, що постачання Німеччиною Україні важких систем озброєння втягне його країну "в конфлікт".

За його словами, метою було отримати інформацію щодо можливої ядерної ескалації, щоб вчасно доставити свою сім'ю в безпечне місце, і через це апокаліптичне занепокоєння він придумав дурну ідею звернутися до російської влади.

Крім того, Томас Х. розповів, що був незадоволений діями німецького уряду та "відсутністю турботи про безпеку німецьких громадян". Зокрема, він послався на погіршення свого здоров'я після багатьох важких років роботи в армії та на нібито довгострокові побічні ефекти від вакцини проти коронавірусу.

Підсудний заявив, що такі різноманітні турботи привели його до "порочного кола", але тепер він більше не може виправдовувати свої дії перед собою.

Томаса Х. судять у Дюссельдорфі, слухання триватимуть до кінця червня.