Ексофіцера Бундесверу звинувачують в шпигунстві на Росію

Колишній працівник управління закупівель збройних сил Німеччини за власною ініціативою звернувся до посольства РФ у Берліні та консульства в Бонні й передав секретну інформацію, каже обвинувачення.

У Німеччині висунули обвинувачення у шпигунстві на Росію колишньому військовослужбовцю збройних сил (Бундесвер) Томасу Х. (Thomas H.), якого затримали влітку 2023 року та помістили під варту. Про це повідомила Федеральна прокуратура ФРН у Карлсруе у вівторок, 19 березня.

Офіцера обвинувачують в одному епізоді передачі інформації російській секретній службі, яку він отримав, працюючи у Федеральному управлінні Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки в Кобленці.

Підозрюваний сам звернувся в посольство Росії

За даними обвинувачення, з травня 2023 року Томас Х. за власною ініціативою звертався до генерального консульства РФ у Бонні та посольства Росії в Берліні й пропонував їм співпрацю, а потім видав службову інформацію для подальшої передачі одній з російських спецслужб.

Колишнього солдата звинувачують в шпигунстві та порушенні службової таємниці. Управління, в якому він працював, щорічно укладає оборонні контракти на мільярди євро, закуповуючи необхідне обладнання для збройних сил Німеччини. Після початку війни Росії проти України та вжитих на цьому тлі заходів з модернізації Бундесверу завдання управління, яке налічує близько 12 тисяч працівників, стали ще значнішими, зауважує агентство AFP.

Після арешту Томаса Х. міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) оголосила посилення перевірок у державних установах, а Спілка військовослужбовців Бундесверу закликала солдатів до пильності.

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