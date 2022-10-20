Екснардепа Микитася заґратували за спробу підкупу Філатова

Суд ухвалив взяти під варту ексдепутата Верховної Ради Максима Микитася з можливістю застави у 260 мільйонів гривень. Його підозрюють у спробі підкупу мера Дніпра.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України у четвер, 20 жовтня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого підозрюють у спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро хабара.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до колишнього народного депутата VIII скликання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 260 млн грн. Строк дії запобіжного заходу - до 16 грудня 2022 року включно”, - повідомила пресслужба ВАКС у Facebook.

Зазначається, що у разі внесення застави Микитась зобов'язаний не залишати межі Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду, а також повідомляти про зміну свого місця проживання. Також Микитась повинен здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

Водночас адвокат Микитася у ході судового засідання з обрання запобіжного заходу заявив, що дії мера Дніпра виглядають як провокація хабаря, оскільки Філатов написав заяву в НАБУ на Микитася ще 5 вересня, не маючи від нього відповідної пропозиції, пише інформагентство "Укрінформ".

Спроба дати хабар меру Дніпра

НАБУ затримало Микитася 18 жовтня за підозрою у спробі дати хабара у сумі 22 мільйони євро міському голові Дніпра. За даними слідства, ці гроші пропонувалися за можливість укладення з підконтрольними компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у десять відсотків від вартості проєкту (220 мільйонів євро), який реалізовується коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку, наголошують в НАБУ. За даними детективів, це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою самого міського голови Дніпра.

Справи Микитася

Максим Микитась - колишній нардеп, відомий київський забудовник, екскерівник державної корпорації "Укрбуд". Він також є обвинуваченим в іншій справі - за фактом заволодіння майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. У 2019 році НАБУ і САП оголосили йому про підозру. За версією слідства, Микитась, використовуючи підконтрольні будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії. Згодом НАБУ повідомило, що Микитась добровільно повернув державі 50 мільйонів гривень, а ще 30 мільйонів гривень застави з нього стягнули в судовому порядку. Нині ця справа слухається у суді.

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Також Микитася підозрюють в замовленні викрадення столичного адвоката. За версією слідства, зловмисники виманили потерпілого під приводом зустрічі, після викрадення вимагали у нього повернення неіснуючого боргу та змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тисяч доларів. Микитась вже неодноразово перебував під вартою, але виходив із СІЗО під домашній арешт.