Суд узяв під варту екснардепа Макима Микитася з можливістю внесення заставиФото: picture-alliance/dpa/U. Deck
Закон і правоУкраїна
Екснардепа Микитася заґратували за спробу підкупу Філатова
Олександр Куницький
3 год. тому
Суд ухвалив взяти під варту ексдепутата Верховної Ради Максима Микитася з можливістю застави у 260 мільйонів гривень. Його підозрюють у спробі підкупу мера Дніпра.
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України у четвер, 20 жовтня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого підозрюють у спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро хабара.
"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до колишнього народного депутата VIII скликання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 260 млн грн. Строк дії запобіжного заходу - до 16 грудня 2022 року включно”, - повідомила пресслужба ВАКС у Facebook.
Зазначається, що у разі внесення застави Микитась зобов'язаний не залишати межі Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду, а також повідомляти про зміну свого місця проживання. Також Микитась повинен здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.
Водночас адвокат Микитася у ході судового засідання з обрання запобіжного заходу заявив, що дії мера Дніпра виглядають як провокація хабаря, оскільки Філатов написав заяву в НАБУ на Микитася ще 5 вересня, не маючи від нього відповідної пропозиції, пише інформагентство "Укрінформ".
Спроба дати хабар меру Дніпра
НАБУзатримало Микитася 18 жовтня за підозрою у спробі дати хабара у сумі 22 мільйони євро міському голові Дніпра. За даними слідства, ці гроші пропонувалися за можливість укладення з підконтрольними компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року.
"Лояльність" мера екснардеп оцінив у десять відсотків від вартості проєкту (220 мільйонів євро), який реалізовується коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку, наголошують в НАБУ. За даними детективів, це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою самого міського голови Дніпра.
Справи Микитася
Максим Микитась - колишній нардеп, відомий київський забудовник, екскерівник державної корпорації "Укрбуд". Він також є обвинуваченим в іншій справі - за фактом заволодіння майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. У 2019 році НАБУ і САП оголосили йому про підозру. За версією слідства, Микитась, використовуючи підконтрольні будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії. Згодом НАБУ повідомило, що Микитась добровільно повернув державі 50 мільйонів гривень, а ще 30 мільйонів гривень застави з нього стягнули в судовому порядку. Нині ця справа слухається у суді.
Також Микитася підозрюють в замовленні викрадення столичного адвоката. За версією слідства, зловмисники виманили потерпілого під приводом зустрічі, після викрадення вимагали у нього повернення неіснуючого боргу та змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тисяч доларів. Микитась вже неодноразово перебував під вартою, але виходив із СІЗО під домашній арешт.
Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021)