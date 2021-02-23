 Екснардепа Микитася випустили з СІЗО під нічний домашній арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2021

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Новини

Екснардепа Микитася випустили з СІЗО під нічний домашній арешт

Колишній нардеп Максим Микитась був затриманий у справі про викрадення адвоката в Києві. Його відпустили під нічний домашній арешт.

Суд відпустив Максима Микитася під нічний домашній арешт

Суд відпустив Максима Микитася під нічний домашній арешт

Ексглаву "Укрбуду", колишнього народного депутата Максима Микитася звільнено з-під варти. Про це у п'ятницю, 12 березня, повідомив він сам. "Несправедливий запобіжний захід змінено! - Їду додому!", - написав Микитась на своїй сторінці у Facebook. Звільнення Микитася підтвердив і його адвокат Євген Грушовець. Рішення про це ухвалив Шевченківський районний суд Києва. 

Агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на органи прокуратури повідомила, що Микитасю змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Максим Микитась був затриманий за підозрою в замовленні викрадення столичного адвоката. Зловмисники виманили потерпілого під приводом зустрічі, після викрадення вимагали у нього повернення неіснуючого боргу та змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тисяч доларів.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, забудовником, на користь якого було написано розписку, є Микитась. В той час він перебував під нічним домашнім арештом через підозру в махінаціях із житлом для Нацгвардії. 4 січня Шевченківський районний суд Києва обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою на два місяці.

Справа майна Нацгвардії

2 жовтня 2019 року НАБУ і САП повідомили Максиму Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Слідство стверджує, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

За версією слідства, у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Вартість цих квартир, як встановила експертиза, на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія за попередніми домовленостями. 

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