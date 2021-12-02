Ексканцлерка Німеччини Меркель відмовилася обійняти посаду в ООН

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відхилила пропозицію генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша обійняти керівну посаду в одній із структур організації. Минулого тижня ексканцлерка провела телефонну розмову з генсеком ООН, подякувала йому і сказала, що не прийме пропозицію, повідомили в офісі Меркель у середу, 19 січня, на запит інформаційного агентства dpa.

За даними агентства, йшлося про місце голови консультативної ради з глобальних суспільних благ, які могли б послужити на користь всього людства. Серед компетенцій цього органу мають бути питання міжнародного регулювання, зокрема, у сфері торгівлі чи безпеки польотів.

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Меркель очолювала уряд ФРН із 2005 по 2021 рік. Вона не висувала свою кандидатуру на виборах до Бундестагу 2021 року та не обіймає жодної політичної посади в Німеччині. Незадовго до того як залишити посаду глави німецького уряду, Меркель сказала в інтерв'ю DW, що не збирається більше займатися політикою. "Я не вирішуватиму політичні конфлікти - я займалася цим багато років: 16 років на посаді федерального канцлера, - вказала вона. - Зараз я ще не знаю, чим займуся. Я вже говорила: спочатку я трохи відпочину, а потім подивимося, що спаде мені на думку".