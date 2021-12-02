Анґелі Меркель запропонували посаду в ООН - ЗМІ

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш запропонував ексканцлерці ФРН, 67-річній Анґелі Меркель (Angela Merkel) зайняти консультативну посаду в одній із структур ООН. Про це в середу, 19 січня, повідомляє агентство dpa з посиланням на джерела.

За даними агентства, йдеться про посаду голови консультативної ради з глобальних суспільних благ, які могли б послужити на користь всього людства. Серед компетенцій цього органу мають опинитися питання міжнародного регулювання, зокрема, у сфері торгівлі чи безпеки польотів.

Консультативний орган із глобальних суспільних благ - один із флагманських проєктів Гутерріша, який він просуває в рамках реформування ООН. У червні 2021 року Гутерріш був затверджений на посаді генсека ООН на другий п'ятирічний термін - з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2026 року.

Меркель поки що не відповіла на лист генсека ООН

Свою пропозицію, за даними агентства, Гутерріш виклав у листі. Співрозмовники dpa в ООН вважають згоду Меркель зайняти запропоновану посаду малоймовірною. Офіційно в організації не коментують факту пропозиції. Представники ексканцлерки і вона сама поки що також не висловилися з цього приводу.

Меркель очолювала уряд ФРН із 2005 року. У жовтні 2018 року вона оголосила, що у виборах до Бундестагу в 2021 році не братиме участі як кандидат на посаду канцлера ФРН.

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В ексклюзивному інтерв'ю DW перед тим, як залишити посаду голови уряду Німеччини, Меркель сказала, що політикою більше не збирається займатися. "Я не вирішуватиму політичні конфлікти - я займалася цим багато років: 16 років на посаді федерального канцлера, із задоволенням у Європейському Союзі, на міжнародному рівні, я завжди виступала за мультилатералізм (державні контакти між трьома і більше країнами у політичній, економічній, культурній, інформаційній сферах. - Ред.)", - наголосила вона. "Зараз я ще не знаю, чим займуся. Я вже говорила: спочатку я трохи відпочину, а потім подивимося", - додала Меркель.

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