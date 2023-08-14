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Ексгенерал СБУ отримав 12 років ув'язнення за держзраду

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова засуджено до 12 років ув'язнення за держзраду і замах на теракт в інтересах держави-агресора, повідомили в спецслужбі та ОГПУ. Шайтанов отримав від ФСБ позивний "Бобиль".

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СБУ
Фото: picture-alliance/epa/R. Pilipey

Суд засудив до 12 років ув'язнення колишнього генерал-майора Служби безпеки України (СБУ) за державну зраду й замах на скоєння теракту. Про це в понеділок, 14 серпня, повідомила пресслужба самої спецслужби, а також Офіс генерального прокурора України (ОГПУ).

"На основі доказової бази, зібраної Службою безпеки України, суд виніс обвинувальний вирок колишньому співробітнику СБУ генерал-майору Валерію Шайтанову. Його визнано винним у державній зраді, замаху на вчинення терористичного акту, а також зберіганні боєприпасів та встановлено покарання - 12 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

"Бобиль" на службі в "Ельбруса"

Слідство встановило, що посадовець перебував на агентурному зв'язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника ФСБ РФ Ігоря Єгорова. Останній під позивним "Ельбрус" був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.

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"Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам РФ. Також за завданням спецслужб країни-агресора засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту", - наголошується в повідомленні ОГПУ.

Як уточнили в ОГПУ, ціллю генерал-майора СБУ було вбивство Адама Осмаєва, майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на Сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. "Тоді правоохоронці запобігли вбивству, запланованому спецслужбами РФ", - нагадують у відомстві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювала СБУ. Засудженого завербував співробітник Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, йдеться в повідомленні. Кримінальне провадження стосовно цього російського розвідника перебуває на заочному розгляді в суді.

Шайтанова затримали співробітники контррозвідки СБУ 14 квітня 2020 року. Того самого дня слідчі СБУ оголосили генерал-майору Шайтанову про підозру у скоєнні державної зради та терористичного акту. 15 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав Шайтанову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

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