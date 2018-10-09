 Ebay позивається до Amazon | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

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Новини

Ebay позивається до Amazon

Лідери світової онлайн-торгівлі зустрінуться в американському суді. Ebay закидає Amazon переманювання клієнтів.

Ebay

Ebay закидає компанії Amazon переманювання продавців

Інтернет-портал із купівлі-продажу товарів Ebay у середу, 17 жовтня, подав у суд Каліфорнії (США) позов до Amazon за незаконне переманювання топових продавців на свою платформу. Співробітники Amazon начебто протягом кількох років використовували систему електронного листування компанії Ebay для того, щоб прихованими повідомленнями переманювати найбільш успішних торговців на свою платформу.

Ebay вважає це "широкомасштабною змовою", інформує агенція dpa. Агенти Amazon з 2015 року ніби відкрили десятки профілів як користувачі платформи Ebay, аби потім пропонувати "сотням" продавців продавати свої товари на Amazon. Ці дії, на думку представників Ebay, були спрямовані на те, аби умисно нашкодити компанії. Наразі Amazon не прокоментував закиди з боку Ebay.

Інтернет-гіганти

Нагадаємо, що засновника Amazon, власника газети The Washington Post і компанії Blue Origin Джеффа Безоса у липні цього року визнали найзаможнішою людиною в сучасній історії. Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, зараз його статки перевищують 150 мільярдів доларів - це найвищий результат з 1982 року, коли був опублікований перший рейтинг мільярдерів Forbes.

Джефф Безос заснував інтернет-магазин Amazon.com в 1994 році, вклавши в нього 300 тисяч доларів. Сайт був запущений 16 липня 1995 року. На даний час це найбільша в світі компанія в сфері інтернет-торгівлі.

Засновник Ebay Пьєр Омідьяр у 1995 році створив платформу для онлайн-аукціонів на своєму власному сайті. У 1997 році платформа отримала назву Ebay і цікаву "легенду", що її створили для того, аби наречена Пьєра могла обмінюватися іграшками іграшками-дозаторами PEZ з іншими колекціонерами. Омідьяр був виконавчим директором своєї компанії з 1998 по 2015 роки. Ebay надає послуги у сфері інтернет торгівлі та онлайн аукціонів  по всьому світу. Статки Омідьяра станом на серпень 2018 року оцінюють у 10,5 мільярда доларів США.

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