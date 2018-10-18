eBay Inc. – американська компанія, яка стоїть за найбільшим у світі торговельним онлайн-майданчиком.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "eBay". Компанія eBay має найбільший у світі онлайн-майданчик для проведення торговельних аукціонів, на якому приватні та юридичні особи можуть продати або купити найрізноманітніші товари. eBay фактично було створено 1995 року американським програмістом та підприємцем Пьєром Омідьяром. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.