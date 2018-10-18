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eBay

eBay Inc. – американська компанія, яка стоїть за найбільшим у світі торговельним онлайн-майданчиком.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "eBay". Компанія eBay має найбільший у світі онлайн-майданчик для проведення торговельних аукціонів, на якому приватні та юридичні особи можуть продати або купити найрізноманітніші товари. eBay фактично було створено 1995 року американським програмістом та підприємцем Пьєром Омідьяром. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ebay позивається до Amazon

Ebay позивається до Amazon 18.10.2018

Лідери світової онлайн-торгівлі зустрінуться в американському суді. Ebay закидає Amazon переманювання клієнтів.

Німеччина прагне посилити контроль над онлайн-торгівлею

Німеччина прагне посилити контроль над онлайн-торгівлею 01.08.2018

Німецький уряд хоче посилити контроль над торговельними організаціями, які можуть ухилятися від сплати податків завдяки торгівлі на онлайн-платформах.
У ЄС дозволили преміум-брендам забороняти онлайн-продаж своєї продукції

У ЄС дозволили преміум-брендам забороняти онлайн-продаж своєї продукції 06.12.2017

Власники люксових брендів можуть забороняти дистриб'юторам продаж своєї продукції онлайн задля збереження іміджу. Таке рішення ухвалив Суд ЄС.
В інтернеті за дитину просили 5 тисяч євро - поліція розслідує справу

В інтернеті за дитину просили 5 тисяч євро - поліція розслідує справу 13.10.2016

Причиною розслідування поліції німецького Дюйсбурга стало повідомлення на порталі приватних оголошень eBay Kleinanzeigen щодо продажу 40-денної дівчинки за п’ять тисяч євро.
Журналіст Charlie Hebdo, який пережив теракт: Я бачив жахіття

Журналіст Charlie Hebdo, який пережив теракт: "Я бачив жахіття" 09.01.2015

Очевидець нападу на редакцію журналу Charlie Hebdo - журналіст видання Лоран Леже - розповів про пережите. Наступний номер тижневика вийде мільйонним тиражем.
Мусульманський онлайн-шоппінг у Німеччині

Мусульманський онлайн-шоппінг у Німеччині 05.12.2012

Модний хіджаб або яскравий килимок для молитви з вбудованим компасом можна тепер придбати онлайн. Selisha.de став першим ісламським інтернет-аукціоном, який працює за зразком Ebay.
Секонд хенд в інтернеті як крок до збереження довкілля

Секонд хенд в інтернеті як крок до збереження довкілля 13.10.2010

Як впливає на справу захисту довкілля онлайн-торгівля вживаними товарами? Німецькі фахівці, опитавши 6700 користувачів аукціону ebay, дійшли висновку, що позитивно.
Незвична нерухомість: протиядерний бункер на інтернет-аукціоні

Незвична нерухомість: протиядерний бункер на інтернет-аукціоні 01.03.2010

Для тих, хто почуває себе незахищеним чи просто шукає оригінальне помешкання, справжньою знахідкою може стати незвична пропозиція інтернет-аукціону eBay: протиядерний бункер часів "холодної війни" у серці Англії.
Якщо подарунок не подобається, є eBay

Якщо подарунок не подобається, є eBay 28.12.2009

Позаду – різдвяний вечір, коли бельгійці з нетерпінням розкривали кольорові обгортки на пакунках з подарунками, і вже сьогодні частину з них можна побачити виставленими на продаж в Інтернет-мережі, зокрема, на eBay.
Як Amazon став першим номером в інтернет-торгівлі

Як Amazon став першим номером в інтернет-торгівлі 17.11.2009

Купити там можна майже все: від книги до пральної машини чи дивана. Американський концерн Amazon лідирує серед торгових інтернет-порталів у Німеччині. Розповідь про те, як усе починалось.
Оголошення на eBay: продається душа музиканта

Оголошення на eBay: продається душа музиканта 17.12.2008

В інтернет-магазинах напередодні Різдвяних і новорічних свят панує справжній ажіотаж. Пропозиції продавців бувають дуже несподіваними. Один молодий британець хотів продати на інтернет–аукціоні eBay… власну душу.

Ebay заплатить багатомільйонний штраф 30.06.2008

Ebay скорочує офіси в Європі 20.03.2008

Skype розчарував eBay 02.10.2007

Перспективна бізнес-модель eBay 22.04.2004