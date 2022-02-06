Другий день олімпійських змагань. Історичне "золото" Нової Зеландії та втрата української збірної

У неділю, 6 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні було розіграно сім комплектів медалей у семи видах спорту: сноуборді, гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті, стрибках з трампліна, санному спорті та фристайлі.

Лідером медального заліку залишається Норвегія. До двух золотих медалей збірної додалася бронза Галльґейре Енґебротена у ковзанярському спорті. Наступною у командному заліку йде Швеція, яка завдяки Нільсу ван дер Пулу виграла сьогодні “золото” у ковзанярському спорті та загалом має дві золотих медалі. На третє місце піднялась команда ОКР, у неї 5 медалей.

Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул

Перше “золото”

Німецький саночник Йоганнес Людвіґ (Johannes Ludwig) приніс команді ФРН першу золоту медаль на пекінській Олімпіаді. Він став найкращим у змаганнях на одиночних санях. Це вже друга Олімпійська медаль у його кар'єрі, свою першу "бронзу" він виграв на Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані.

А от збірна Нової Зеландії взагалі вперше у історії отримала “золото” на зимовій Олімпіаді. Історична подія відбулась завдяки сноубордистці Зої Садовські-Сіннотт.

Сноубордистка із Нової Зеландії Зої Садовські-Сіннотт.

Україна на пекінській Олімпіаді

Україна поки що не має жодної нагороди зимової Олімпіади в Пекіні, натомість має втрату. Біатлоністка Дарія Блашко отримала позитивний результат тесту на COVID-19 і тепер точно не потрапить на індивідуальну гонку. Вона має перебувати на самоізоляції до того часу, поки не матиме двох негативних тестів на коронавірус із різницею в добу.

Українська біатлоністка Дарія Блашко (архівне фото)

Зимова Олімпіада-2022 триватиме до 20 лютого.

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