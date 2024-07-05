Дрони ГУР уразили Тамбовський пороховий завод - ЗМІ

Один з дронів ГУР МО уразив об'єкт російського ВПК у Котовську, кажуть в українській розвідці.

Тамбовський пороховий завод у російському Котовську зазнав 4 липня дронової атаки. Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбі, операцію здійснило Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).

Один з дронів-камікадзе успішно уразив об'єкт російського військово-промислового комплексу (ВПК), пише "Суспільне". Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати наразі уточнюються.

У мережі опубліковані відео, де чітко видно момент влучання безпілотника (БпЛА), вибух і подальший дим. Утім, в Росії все одно стверджують, що ситуація під контролем. Губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров заявив про знищення "обидвох БпЛА", а також відсутність жертв і руйнувань.

"Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було", - цитує "Суспільне " співрозмовника в ГУР МОУ.

Не перша атака на Тамбовський пороховий завод

Від початку повномасштабної війни РФ проти України це не перша атака на Тамбовський пороховий завод, який є одним з найбільших російських підприємств, де виробляються боєприпаси та порох для стрілецької зброї.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.