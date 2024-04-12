Дрон пошкодив будівлю "Газпрому" в Бєлгороді

Напередодні безпілотник скинув вибуховий пристрій на бензогенератор на Бєлгородщині, внаслідок чого двоє військових РФ отримали опіки.

Вранці п'ятниці, 12 квітня, безпілотник (БпЛА) врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства в Бєлгороді, повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Місцеві ЗМІ уточнили, що пошкоджень зазнала будівля "Газпрому".

За словами Гладкова, внаслідок вибуху з осколковими пораненнями госпіталізували двох людей.

Він стверджує, що місто атакували Збройні сили України (ЗСУ). Офіційний Київ не коментував цю інформацію.

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Дрон атакував бензогенератор. Поранені двоє військових РФ

Крім того, російські пабліки повідомили, що напередодні нібито український дрон скинув вибуховий пристрій на бензогенератор за 500 метрів від кордону поблизу села Петрівка на Бєлгородщині, внаслідок чого поранення отримали двоє військових РФ - їх ушпиталили з опіками різного ступеня.

Нагадаємо, що російські війська в ніч на п'ятницю атакували Україну 17-ма дронами та ракетою. ЗСУ уточнили, що РФ запустила БпЛА по Україні з прицілом на енергетичну інфраструктуру.