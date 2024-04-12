Уночі РФ атакувала Україну БпЛА, ППО збила майже всі з них

Уночі сили ППО збили 16 із 17 дронів, якими війська РФ вдарили по Україні. Внаслідок падіння уламків дрона на Криворіжжі виникла пожежа на енергооб'єкті, постраждалих немає.

Російські війська у ніч на п'ятницю, 12 квітня, атакували Україну 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та керованою авіаційною ракетою Х-59. Як повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені з мису Чауда, ракета - з повітряного простору окупованої Донеччини.

"В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні командування ПС ЗСУ в Telegram.

Уламки дрона спричинили пожежу на енергооб'єкті на Криворіжжі

У оперативному командуванні "Південь" ЗСУ уточнили, що дрони по Україні запускали хвилями та з прицілом на енергетичну інфраструктуру. В зоні оперативного командування було збито сім баражуючих снарядів: чотири на Дніпропетровщині та по одному на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

"Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені", - повідомили в ОК "Південь".

Згодом очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак уточнив, що рятувальники приборкали вогонь на території об'єкта критичної інфраструктури.

Про інші наслідки чергового дроновогу удару військ РФ по території України наразі не повідомляється.