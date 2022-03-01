ДПСУ: 80 тисяч українців повернулись до України

З початку російського вторгнення - з четверга, 24 лютого, - до України повернулось 80 тисяч громадян України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у Facebook.

"На Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість - чоловіки", - йдеться у повідомленні.

З України чоловіків не випускають

Через введення воєнного стану з України не випускають чоловіків віком 18-60 років, за виключенням непридатних до служби або тих, хто має дитину з інвалідністю, або тих хто самостійно виховує дитину віком до 18 років.

Також випускають з країни тих, хто всиновив дитину та тих, чиї рідні загинули під час російсько-української війни.

Ситуація на кордонах

З початку російського вторгнення західні кордони України стали місцем виїзду біженців. Станом на вівторок, 1 березня, Агентство з питань біженців ООН повідомляло про майже 700 тисяч людей, що залишили Україну. Основний напрямок для виїзду - Польща.