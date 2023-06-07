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ТехнологіїСвіт

Доставка пошти і ліків дронами: коли це стане реальністю

14 жовтня 2024 р.

Автомобільні та залізничні шляхи переповнені, а авіаперевезення вантажів дорогі та шкідливі для клімату. Чи стануть дрони майбутнім доставки посилок? І як організувати та регулювати сучасний безпілотний рух?

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Протягом багатьох років дронирозглядалися як революція в сфері послуг доставки. Від доставки посилок до доставки їжі та медичної допомоги. Без заторів на дорогах. Менше шкідливих викидів. У найвіддаленіші місця. Просто ідеально, чи не так? Не зовсім. Повітряний простір стає дедалі більш переповненим. Координація літальних апаратів вже тепер є викликом. А тепер ще й безліч безпілотників? Як вони ділитимуть повітряний простір? Особливо в умовах щільного міського середовища? 

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