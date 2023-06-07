Доставка пошти і ліків дронами: коли це стане реальністю

Протягом багатьох років дронирозглядалися як революція в сфері послуг доставки. Від доставки посилок до доставки їжі та медичної допомоги. Без заторів на дорогах. Менше шкідливих викидів. У найвіддаленіші місця. Просто ідеально, чи не так? Не зовсім. Повітряний простір стає дедалі більш переповненим. Координація літальних апаратів вже тепер є викликом. А тепер ще й безліч безпілотників? Як вони ділитимуть повітряний простір? Особливо в умовах щільного міського середовища?

Нелегали на кордонах і ШІ: у ЄС тестують нові дрони To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video