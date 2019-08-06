 Чи збереже долар США свої позиції як глобальна резервна валюта | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.03.2021

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Економіка

Чи збереже долар США свої позиції як глобальна резервна валюта

Долар США нині залишається головною глобальною резервною валютою. Та чи довго так триватиме? Вже за президентства Дональда Трампа у цьому з'явилися сумніви. Наскільки серйозні конкуренти у "зеленого"?

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За словами головної економістки Земельного банку Гессена-Тюрінгії (Helaba) Ґертруд Трауд (Gertrud Traud), щоби мати статус резервної певна валюта має відповідати кільком основним критеріям: бути загальноприйнятним на міжнародному рівні платіжним засобом, мати стабільний курс та властивості "якірної валюти" з вільною конвертованістю та високою ліквідністю. Трауд пояснює, що національні центробанки накопичують валютні резерви, зокрема, для здійснення валютних інтервенцій з метою стабілізації курсу власної національної валюти.

У цій царині зараз немає рівних долару: 60 відсотків усіх валютних резервів у світі центробанки різних країн тримають у доларах США. У євро - 20 відсотків. З великим відривом далі йде британський фунт та японська єна. Замикає цей список китайський юань із двома відсотками.

Долар домінує

У часи свого президентства Дональд Трамп часто скаржився на дефіцит платіжного балансу США. Проте саме такого наслідку і можна очікувати, проводячи політику високих бюджетних видатків, поєднаних із одночасним наданням податкових пільг, зауважує аналітикиня з Інституту німецької економіки у Кельні Ґаліна Колев (Galina Kolev). Державний борг США у період між четвертим кварталом 2016 року та четвертим кварталом 2019-го зріс на 3,2 трильйона доларів США.

Дефіцит покривали і за рахунок іноземних інвесторів, які за цей час придбали держоблігацій США на суму у 838 мільярдів доларів. Загалом, станом на кінець 2019 року, на руках інвесторів зберігалося держоблігацій США на суму у 6,8 трильйона доларів. І це теж зумовлено статусом долара як резервної валюти, що користується довірою капіталовкладників.

Довіра інвесторів

Домінуючі позиції долар почав здобувати наприкінці Другої світової війни. До того часу роль головної резервної валюти у світі виконував британський фунт стерлінгів. Та після спустошливої війни економіка європейських країн лежала у руїнах. На відомій Міжнародній валютно-фінансовій конференції ООН у американському Бреттон-Вудсі у 1944 році був встановлений офіційний фіксований курс долара США до золота, який протримався 30 років.

Відтоді офіційної резервної валюти як такої не існує, але домінуючі позиції зберігає за собою долар. "Незважаючи на всі пережиті катаклізми, долар залишається стабільним і є валютою номер один у світі", - констатує колишній головний економіст німецького страхового концерну Allianz, який нині обіймає аналогічну посаду у німецькій компанії керування активами HQ Trust Міхаель Гайзе (Michael Heise). Інвестиції у держоблігації США, як і купівлю самої американської валюти, інвестори вважають абсолютно надійним варіантом. Тому американський долар у інвесторів завжди "в ціні".

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Регіональна валюта євро

Доларовий ринок капіталів є надзвичайно широким, чого не скажеш про європейську валютну зону. Держоблігації Німеччини чи Нідерландів не можуть повністю задовольнити попит на надійні інвестиції в євро, до того ж гармонізація усередині Єврозони теж не просунулася далеко. Хоча ситуацію може змінити поява спільних євробондів, про що дискутують у контексті антикризового фонду підтримки європейської економіки.

Значимість євро на сьогодні є лише регіональною. З історичних причин до євровалюти прив'язана тільки валюта деяких західноафриканських країн - через французький центробанк. "Однак спостерігається тенденція до поступового розриву цієї прив'язки, що пояснюється бажанням отримати більше автономії для проведення власної економічної та грошово-кредитної політики", - зауважує економіст з Інституту світової економіки у німецькому Кілі Тобіас Гайдланд (Tobias Heidland).

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А що з Китаєм?

Китай змагається зі США за статус найбільшої економіки світу. За останніми прогнозами, Китай вже у 2028 році зможе відібрати цю першість у Сполучених Штатів. Разом з тим, багато західних експертів сумніваються у тому, що юань зможе одночасно посилити свою роль як резервної валюти.

За оцінками професора Франкфуртської школи фінансів та менеджменту Адальберта Вінклера (Adalbert Winkler), глобальний валютний ринок давно сформований і стабільний, тож радикальних і блискавичних змін на ньому не очікується. Для зміцнення глобальних позицій юаню, насамперед, слід було б стати вільноконвертованою валютою. Однак на сьогодні існують два ринки юаня: внутрішній та так званий "офшорний" для здійснення зовнішніх розрахунків. Китайський уряд прагне зберегти контроль над власною валютою, тож не поспішає з лібералізацією обмінного курсу.

Зрештою, схоже, що наразі жодна валюта не загрожує домінації долара як світової резервної валюти. Разом з тим, деякі аналітики прогнозують послаблення курсу американської грошової одиниці з огляду на високий державний борг США, який найближчим часом має навіть зрости через видатки на антикризовий пакет економічної допомоги, ініційований урядом президента США Джо Байдена. Та, на думку аналітиків, поки платоспроможність США не викликає побоювань, саме "зелений" залишатиметься головною резервною валютою світу.

  • Біткоїн - провідна криптовалюта

    Що таке біткоїн та як він функціонує

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    Що таке біткоїн та як він функціонує

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    Уперше про біткоїн заговорили після того, як у жовтні 2008 року анонімний розробник (чи група розробників) під ім'ям Сатоші Накамото опублікував файл з описом протоколу й принципу роботи платіжної системи. В січні 2009 року були згенеровані перші в світі 50 біткоїнів.

  • Як отримати біткоїни?

    Що таке біткоїн та як він функціонує

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    Отримати біткоїни можна кількома шляхами. Найпростіший - купити криптовалюту на одній з інтернет-платформ за звичайні гроші, наприклад, євро. Можна прийняти біткоїн як оплату за надані послуги чи товари. Зрештою, можна навчитись процедури майнінгу й отримувати за це біткоїни.

  • Гаманець потрібен і для біткоїна

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Гаманець потрібен і для біткоїна

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  • Спочатку стілці, потім гроші (біткоїни)

    Що таке біткоїн та як він функціонує

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    Ось приклад транзакції з біткоїнами. Покупець (на картинці ліворуч) має намір придбати в продавця товар - наприклад, капелюха. Для проведення розрахунку обом потрібні відкритий та закритий ключі. Відкритий ключ можна порівняти з номером банківського рахунку, закритий - із засекреченим кодом підтвердження банківської транзакції.

  • До чого тут блокчейн

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    До чого тут блокчейн

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  • Що роблять майнери

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Що роблять майнери

    Цей новий блок з інформацією про оплату за капелюха незабаром опиняється на всіх комп'ютерах учасників системи криптовалюти. Їх також називають майнерами. Їхні комп'ютери перевіряють сформовані в блоки транзакції та підтверджують їх. Теоретично стати майнером може кожен, але в дійсності сьогодні цю роль виконують професійні майнери з потужним сервісним обладнанням.

  • Майнінг: змагання на швидкість

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Майнінг: змагання на швидкість

    Перед остаточним підтвердженням транзакції (наприклад, оплати за капелюха) майнери мають перевірити її, що вимагає великої обчислювальної потужності сервера та графічної карти. Фактично майнери беруть участь у такому собі змаганні на швидкість: хто першим верифікує блок з інформацією, той і отримає за це біткоїни.

  • Блокчейн: анонімний ланцюг блоків

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Блокчейн: анонімним ланцюг блоків

    Врешті-решт, блок із "запакованою" в нього і верифікованою інформацією про оплату за капелюха стає частиною довгого ланцюга блоків - блокчейна. У цьому ланцюгу містяться всі транзакції з біткоїнами, що колись проводилися. У цьому відкритому "ґроссбуху" можна знайти всі операції та гаманці всіх учасників - але при цьому всі учасники розрахунків залишаються анонімними.

  • Де мешкають майнери

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Де мешкають майнери

    Найбільші в світі потужності для майнінгу - та найбільше споживання електроенергії з цією метою - сьогодні в Китаї. Так стверджують дослідники з університету Кембриджа, автори індексу споживання струму для створення біткоїна (Bitcoin Electricity Consumption Index). Далі в списку - США, Росія, Казахстан, Іран та Малайзія. Майнінг найбільше вигідним є там, де низькі ціни на електроенергію.

  • Величезна витрата струму на майнінг

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Величезна витрата струму на майнінг

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    Автор: Ґудрун Гаупт


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