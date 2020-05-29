 До Китаю повертаються німецькі менеджери та фахівці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2020

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До Китаю повертаються німецькі менеджери та фахівці

У Китаї приземлився перший літак з ФРН з 200 німецькими менеджерами і фахівцями, які повертаються на роботу до КНР. Після спалаху пандемії коронавірусу у Китаї на початку цього року вони перебрались до Німеччини.

До Китаю повертаються німецькі менеджери та фахівці

До Китаю повертаються німецькі менеджери та фахівці

Перший спецрейс з близько 200 німецькими менеджерами і фахівцями приземлився у китайському місті Тяньцзін у суботу, 30 травня. Деякі з пасажирів, залежно від кінцевої цілі подорожі, мають провести два тижні на самоізоляції, і тільки потім зможуть поїхати в інші міста, інформує агенція dpa.

Чартерний рейс авіакомпанії Lufthansa організувала Торгова палата Німеччини в Китаї у співпраці з німецьким посольством та владою КНР для громадян ФРН та членів їхніх сімей, які працюють у Китаї.

Усі ці фахівці залишили Китай і відбули до Німеччини після спалаху коронавірусу у країніна початку року. У березні влада Китаю закрила кордони для громадян Німеччини та інших країн, а також скасувала діючі візи. Через це представники бізнесу та члени їхніх родин не могли повернутись назад до Китаю.

Загалом нині понад 2000 осіб заявили, що хотіли б повернутися до Китаю.

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