До Китаю повертаються німецькі менеджери та фахівці

Перший спецрейс з близько 200 німецькими менеджерами і фахівцями приземлився у китайському місті Тяньцзін у суботу, 30 травня. Деякі з пасажирів, залежно від кінцевої цілі подорожі, мають провести два тижні на самоізоляції, і тільки потім зможуть поїхати в інші міста, інформує агенція dpa.

Чартерний рейс авіакомпанії Lufthansa організувала Торгова палата Німеччини в Китаї у співпраці з німецьким посольством та владою КНР для громадян ФРН та членів їхніх сімей, які працюють у Китаї.

Усі ці фахівці залишили Китай і відбули до Німеччини після спалаху коронавірусу у країніна початку року. У березні влада Китаю закрила кордони для громадян Німеччини та інших країн, а також скасувала діючі візи. Через це представники бізнесу та члени їхніх родин не могли повернутись назад до Китаю.

Загалом нині понад 2000 осіб заявили, що хотіли б повернутися до Китаю.

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