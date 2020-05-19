 Країни ВООЗ вирішили розслідувати реагування на пандемію COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

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Новини

Країни ВООЗ вирішили розслідувати реагування на пандемію COVID-19

Члени Всесвітньої організації охорони здоров'я підтримали резолюцію про незалежне розслідування стосовно того, наскільки адекватно світ реагував на поширення коронавірусу.

Всесвітня асамблея охорони здоров'я у Женеві цього разу проходить у віртуальному режимі

Всесвітня асамблея охорони здоров'я у Женеві цього разу проходить у віртуальному режимі

Держави, що входять до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ухвалили резолюцію, яка закликає до проведення незалежного розслідування реакції окремих держав та міжнародних організацій на пандемію хвороби COVID-19. Резолюцію було ухвалено у вівторок, 19 травня, під час Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка зазвичай проходить у Женеві, але цього разу була проведена у віртуальному режимі.

Під час "неупередженого, незалежного та всебічного розслідування", зазначається в документі, також має бути розглянута роль ВООЗ та швидкість, із якою організація та окремі країни застосовували заходи для зупинення поширення коронавірусу. Проєкт резолюції було внесено на розгляд асамблеї Європейським Союзом. При цьому ухвалений документ не має зобов'язувальної сили, зазначає агентство новин AFP.

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Вакцина від коронавірусу для всіх

Окрім розслідування, резолюція також закликає держави-члени до спільної відповіді на пандемію COVID-19. Країни мають передусім забезпечити, аби потенційні вакцини та ліки "прозоро, справедливо та вчасно" ставали доступними для усіх держав та людей.

Напередодні глава Китаю Сі Цзіньпін у зверненні до учасників асамблеї заявив, що Китай в разі успіху в розробці вакцини проти коронавірусу зробить її "надбанням світової спільноти". Він зазначив, що вакцина має бути доступною і для країн, що розвиваються.

США підтримали резолюцію

За ухвалення документа проголосували і Сполучені Штати. При цьому ще напередодні американські дипломати стверджували, що він є занадто м'яким та вимагали згадки у ньому можливої ролі Китаю у тому, що пандемії COVID-19 не вдалося вчасно запобігти.

Тому одразу після голосування за резолюцію США оприлюднили заяву, в якій дистанціювалися від окремих пунктів ухваленого документа, передусім щодо доступу до вакцини та її розподілу.

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