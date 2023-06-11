До Криму незабаром перестане надходити вода - розвідка

Руйнування 6 червня греблі Каховської ГЕС, імовірно, серйозно порушило Північно-Кримський канал (ПКК), який є основним джерелом прісної води в окупованому Криму, ідеться у зведенні, опублікованому у Twitter британського міністерства оборони.



"ПКК забирає воду з Каховського водосховища через водозабір, розташований вище, ніж дно водосховища. До 09 червня 2023 року рівень води у водосховищі, ймовірно, впав нижче рівня водозабору, і вода незабаром перестане надходити до Криму", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю, 11 червня. Також наголошується, що це знизить доступність прісної води в південній частині Херсонської області та північному Криму.



Британська розвідка припускає, що, влада РФ швидше за все "задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і доставлення води у пляшках з Росії".

Водночас населення на окупованій частині, а також на українському боці затопленого Дніпра стикається із санітарною кризою, обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, які передаються через воду.

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ООН: Без належного доступу до питної води - 700 тисяч українців

Близько 700 тисяч людей не мають належного доступу до питної води через підрив Каховської ГЕС як на окупованих територіях, так і підконтрольних Україні. Про це в інтерв'ю Associated Press 10 червня сказав заступник Генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

"Повені майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна, підвищення цін на харчі в усьому світі та нестачу їжі для мільйонів нужденних", - розповів заступник генсека ООН.

Також за словами Гріффітса, РФ не надає можливості допомогти населенню лівого берега Херсонщини, що постраждало внаслідок підтоплення. Він розповів, що 7 червня зустрівся з послом Росії в ООН Василем Небензею, щоб попросити російську владу надати представникам організації доступ на окуповану територію. "Під час розмови ми надали їм деталі, щоб дати можливість Москві ухвалити рішення, яке, як ми сподіваємося, буде позитивним. Сподіваюся, це станеться", - сказав він.