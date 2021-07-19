 До 2030 року 25 відсотків земель у ЄС мають оброблятися за стандартом ″біо″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2021

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Новини

До 2030 року 25 відсотків земель у ЄС мають оброблятися за стандартом "біо"

Використання чверті сільськогосподарських земель у ЄС до 2030 року має стати екологічно чистим. Про це домовилися міністри сільського господарства країн Євросоюзу.

EU-Staaten einigen sich auf Agrarreform

Трактор у Гессені

Сільське господарство у країнах ЄС до 2030 року має стати кращим для довкілля. 25 відсотків усіх аграрних земель у ЄС до 2030 року мають оброблятися за стандартами "біо", тобто там має бути екологічно чисте господарювання. Про це домовилися в понеділок, 19 липня, у Брюсселі міністри сільського господарства країн ЄС. План дій щодо цього оприлюднила навесні 2021 року Єврокомісія. Нині профільні міністри ЄС схвалили цей план.

У Німеччині уряд планував, що до 2030 року 20 відсотків усіх сільськогосподарських земель будуть оброблятися екологічно чисто. План, який схвалили у Брюсселі, означатиме перегляд цієї мети, передає інформагенція dpa.

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У 2020 році 10,3 відсотка сільськогосподарських земель Німеччини обробляли за "біо"-стандартами. Для порівняння: у Австрії цей показник становить 26 відсотків. Найменша частка "зеленого" господарювання - на Мальті (0,5 відсотка земель), в Ірландії (1,6 відсотка) та в Болгарії (2,3 відсотка), передає dpa з посиланням на дані Євростату.

Єврокомісар із питань аграрної політики Януш Войцеховський привітав участь у засіданні міністра сільського господарства США Тома Вілсака та наміри США розвивати екологічно чисте сільське господарство.

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