Диверсія на газопроводі у ФРН: збитки виявилися серйознішими

Диверсія на газопроводі ETL 180, який мав запрацювати наприкінці 2023 року і з'єднати СПГ-термінал у Брунсбюттелі в гирлі Ельби з національною газотранспортною системою Німеччини, виявилася масштабнішою і завдала серйознішої шкоди, ніж спочатку вважали. На ділянці завдовжки понад один кілометр зловмисники просвердлили в трубі не три, як раніше вважали, а щонайменше вісім отворів, повідомили 9 січня німецькі ЗМІ. За попередніми оцінками, усунення цих пошкоджень може обійтися в 1,6 мільйона євро.

Справа рук дилетантів чи диверсантів?

Досі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей дедалі очевидніший акт диверсії, спрямований проти інфраструктури для постачання до Німеччини природного газу, тож мимоволі напрошується паралель із диверсією на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2". Не випадково розслідування взяла на себе Федеральна прокуратура ФРН, що відповідає в Німеччині за розкриття терористичних злочинів. За даними тижневика Der Spiegel , поки що кримінальну справу за "початковою підозрою в антиконституційному саботажі" порушено проти невстановленої особи.

Одна з ділянок трубопроводу, що з'єднує СПГ-термінал у Брунсбюттелі з газотранспортною системою Німеччини Фото: Dirk Jacobs/IMAGO

Німецькі ЗМІ пишуть із посиланням на кримінальну поліцію федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн, що під час свердління отворів використовували професійне обладнання, а виявили їх тільки під час електронного контролю 55-кілометрового трубопроводу, оскільки в зовнішній теплоізоляції труб дірки не було видно.

Це швидше свідчить на користь версії, що діяли не дилетанти, а спеціально навчені диверсанти, які перебувають на службі іноземної держави. Як уже писала DW, німецький експерт з тероризму Міхаель Ґетцшенберґ (Michael Götzschenberg) припустив, що критично важливу енергетичну інфраструктуру могли пошкодити в Німеччині "за дорученням Росії". Але отримати доступ до професійного обладнання для свердління цілком могли й екологічні екстремісти. Судячи з публікації в Der Spiegel, тижневик вважає їх найімовірнішими виконавцями акту диверсії.

Акції радикальних екоактивістів проти СПГ-терміналу

Так, видання нагадує, що спорудження СПГ-терміналу в Брунсбюттелі неодноразово викликало протести радикальних німецьких захисників клімату. Так, ще 9 листопада 2022 року близько десяти екоактивістів тимчасово захопили будівництво, де тривала підготовка до прийому регазифікаційного судна, і в заяві для преси зажадали "повної відмови від газу і демонтажу наявної газової інфраструктури".

Через пів року, наприкінці квітня 2023 року, під час прокладання газопроводу, що йде від СПГ-терміналу, з'ясувалося, що одна з труб підпиляна. Знайти винних тоді не вдалося, і справу закрили. Однак найсерйозніший інцидент стався 22 серпня 2023 року, коли споруджуваний газопровід ETL 180 і залучену до цього техніку захопили, як пише Der Spiegel, "радикальні захисники клімату з групи Ende Gelände" (цю гру слів можна умовно перекласти як "На цьому все").

Брунсбюттель, 22 серпня 2023 року. Активісти радикального екологічного руху Ende Gelände захопили місце будівництва газопроводу під гаслом "Перекрити кран неоколоніальним вбивцям клімату" Фото: picture alliance/dpa

"Пізніше було виявлено істотне пошкодження майна - у паливні та гідравлічні баки засипали пісок, замки стали непридатними через залитий у них клей", - пише видання. За інформацією Der Spiegel, завдані збитки становили приблизно 500 тисяч євро, а слідство ведеться щодо 11 підозрюваних. За такої передісторії участь екологічних екстремістів у диверсії на вже готовому до введення в експлуатацію газопроводі видається щонайменше ймовірною. Однак це зовсім не виключає, що їм хтось допомагав.