Детонація під час експертизи: загинули 4 працівники МВС

Внаслідок вибухів і пожежі в криміналістичному центрі МВС у Києві загинули четверо співробітників експертної служби. Попередньо, під час експертизи сталася детонація вибухонебезпечних предметів.

Внаслідок вибухів і пожежі у приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру міністерства внутрішніх справ (МВС), які сталися напередодні, загинули четверо працівників експертної служби. Про це повідомила у неділю, 20 серпня, речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі Суспільному.

Нагадаємо, зранку 19 серпня на околиці Києва пролунав вибух. Повітряної тривоги у той час не було. Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що виникла пожежа у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Фахівці проводили експертизу вибухонебезпечних предметів, під час якої відбулася детонація, зазначив він.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу о 12:10. Внаслідок вибуху було частково пошкоджено фасади, що знаходяться поряд.