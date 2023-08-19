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На околиці Києва стався вибух у криміналістичному центрі

Аліна Коломієць
13 хв. тому

Причиною вибуху у Києві у суботу стала детонація вибухонебезпечних предметів під час експертизи в криміналістичному центрі МВС. Є постраждалі.

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Рятувальник ДСНС (ілюстративне фото)
Рятувальник ДСНС (ілюстративне фото)Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Зранку у суботу, 19 серпня, на околиці Києва пролунав вибух. Повітряної тривоги у той час не було. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що виникла пожежа у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Є постраждалі працівники експертної служби.

"За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація. Слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події", - написав Клименко у Telegram. 

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Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, наразі вогонь локалізовано. Частково пошкоджено фасади поряд з місцем пожежі. До гасіння були залучені 42 рятувальники та дев'ять одиниць техніки.

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