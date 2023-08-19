На околиці Києва стався вибух у криміналістичному центрі

Причиною вибуху у Києві у суботу стала детонація вибухонебезпечних предметів під час експертизи в криміналістичному центрі МВС. Є постраждалі.

Зранку у суботу, 19 серпня, на околиці Києва пролунав вибух. Повітряної тривоги у той час не було. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що виникла пожежа у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Є постраждалі працівники експертної служби.

"За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація. Слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події", - написав Клименко у Telegram.

Читайте також: Браковані артилерійські міни: СБУ викрила корупційну схему на 270 млн грн

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, наразі вогонь локалізовано. Частково пошкоджено фасади поряд з місцем пожежі. До гасіння були залучені 42 рятувальники та дев'ять одиниць техніки.

Читайте також: На узбережжі Одещини самовільно вибухнули міни

У Румунії морська міна вибухнула поблизу курорту To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video