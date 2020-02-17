 Державний департамент США відкликає понад 110 віз співробітників російського ″Аерофлоту″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2020

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Новини

Державний департамент США відкликає понад 110 віз співробітників російського "Аерофлоту"

Причиною позбавлення віз є розкриття схеми контрабанди електроніки в Росію на 50 мільйонів доларів, у якій співробітники "Аерофлоту" були кур'єрами.

Літак російської авіакомпанії Аерофлот

Літак російської авіакомпанії "Аерофлот"

Влада США висунула звинувачення десятьом підозрюваним у справі про масштабну контрабанду електроніки в Росію. Восьмеро фігурантів заарештовані, ще двоє переховуються від правосуддя, повідомила прокуратура східного округу штату Нью-Йорк у понеділок, 19 жовтня. За її даними, кур'єрами були пасажири авіарейсів, а також нинішні та колишні співробітники російської авіакомпанії "Аерофлот".

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Слідство вважає, що обвинувачені вивезли до РФ електронні пристрої, у тому числі продукцію компанії Apple, на 50 мільйонів доларів (в перерахунку 42,4 мільйона євро). Гаджети експортували без необхідних дозволів, багато з вивезених пристроїв були вкрадені, зазначили у відомстві. Так, один із заарештованих з серпня до грудня 2019 року за чотири поїздки вивіз зі США понад 1000 гаджетів Apple загальною вартістю понад мільйон доларів. А ще один фігурант у жовтні того ж року перевіз у дев'яти валізах 235 пристроїв приблизно на 250 тисяч доларів.

Під час обшуків у рамках розслідування у фігурантів виявлено понад 600 тисяч доларів готівкою, а також велику кількість електронних пристроїв. Держдепартамент Сполучених Штатів в результаті розслідування відкликав понад 110 віз співробітників "Аерофлоту" за участь в схемі.

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