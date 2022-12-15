Дебати у ЄП: Україні потрібні генератори та більше зброї

Постійні ракетні обстріли, цілями яких стають об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, поставили під загрозу життя мільйонів українців, які сьогодні живуть в умовах гуманітарної кризи. Про це у четвер, 15 грудня, йшлося під час дебатів у Європарламенті щодо ситуації, яка склалася в Україні внаслідок російських атак. Євродепутати закликали ЄС не зупиняти свою допомогу українцям і активніше реагувати на потреби українського уряду.

"Найліпша гуманітарна допомога Україні - зброя"

За словами литовського депутата від "Європейської народної партії" Андрюса Кубілюса, на сьогодні Україні необхідно 25 тисяч генераторів. "ЄС чимало робить для України, але нам треба припинити говорити, що і скільки ми доставили, а більше згадувати про потреби українців", - сказав євродепутат. Він також висунув ініціативу, аби кожна країн-член ЄС взяла шефство над однією з областей України. Таким чином, на його думку, допомога буде більш конкретною і ефективною. "Ми можемо робити більше", - наголосив депутат і заявив, що найкращою гуманітарною допомогою Україні є "зброя, зброя і зброя".

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Путін почав тероризувати українське населення, бо виявився не здатним взяти Київ і Харків, був змушений залишити Херсон, вважає французька євродепутатка від групи лібералів Наталі Луазо. "Я бачу, що український народ не деморалізований, а ще більше розлючений. Чим більше Путін намагається зруйнувати Україну, тим сильніша воля народу боротися далі", - сказала Луазо. Вона відзначила, що навіть європейські політики-пацифісти погоджуються з тим, що українцям необхідно поставляти генератори. "Але політики-реалісти знають, що найліпшим буде поставити в Україну системи ППО, щоб вона могла захиститися від російських атак", - наголосила політикиня.

Обстріли російською армією цивільної інфраструктури, які призвели до однієї з найбільших у Європі гуманітарних катастроф, є актом тероризму, переконана чеська євродепутатка від групи консерваторів Вероніка Вречинова. "Путін намагається поставити Україну на коліна, натомість вона продовжує захищати себе від терористичного режиму. Ми повинні бути непорушні у своїй єдності з українцями і продовжувати надавати їм допомогу", - сказала євродепутатка.

"Європа складає іспит на гуманність"

Багато промовців говорили про те, що особисто побували в Україні і бачили, як люди ховаються від обстрілів у метро та бомбосховищах, як живуть без світла та тепла. "Я на власні очі бачив, через що доводиться проходити українцям, вони - дуже сміливі люди, а їхній опір - надзвичайний", - сказав шведський депутат від групи Зелених Якоп Далунде. Він закликав Європу більше допомагати Україні, "надіслати їй захист від російських ракет і припинити нарешті купувати викопне паливо у РФ". А польський євродепутат-соціаліст Влодзімеж Чимошевич наголосив, що окрім доставки генераторів, одягу, продуктів та інших гуманітарних вантажів, європейські країні повинні подбати про українських дітей, "психологічні травми яких собі важко навіть уявити". "Було б добре, якби ЄС міг оперативно створити програму, у рамках якої можна було б запросити до нас українських дітей", - запропонував Чимошевич, наголосивши, що Європа "складає іспит на гуманність".

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Не дати Путіну вкрасти Різдво в українців, закликала євродепутатка-лібералка від Швеції Карін Карлсбро. "Ми готуємося до свят, ми співаємо колядки, ми говоримо про мир і спокій у той час, коли в Україні триває війна, а Київ і Софіївську площу, де зазвичай ставлять ялинку, огорнула темрява", - сказала Карлсбро. Вона наголосила, що українці борються "не лише за своє існування, а за існування всіх європейців, тому наш обов’язок надати Україні ту зброю, яка їй необхідна".

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