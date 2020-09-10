ДБР заперечує політичні мотиви викликів на допити учасників Революції гідності

Державне бюро розслідувань (ДБР) України в четвер, 19 листопада, повідомило, що виклики на допити учасників Революції гідності скасовано через пандемію. При цьому воно зазначило, що напередодні Дня Гідності та Свободи у засобах масової інформації поширювалася недостовірна інформація щодо виклику на допити до ДБР учасників Революції гідності з політичних мотивів.

"Повідомляємо, кримінальне провадження за статтею 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зареєстроване Офісом генерального прокурора на виконання рішення суду. Досудове розслідування відповідно до статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України доручено Державному бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні ДБР.

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При цьому Бюро зазначає, що виклики осіб на допити до ДБР скасовано ще два тижні тому у зв'язку з поширенням епідемії COVID-19, про що цих осіб завчасно повідомлено. "Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити до ДБР не відповідає дійсності", - зазначає ДБР.

Нагадаємо, що 19 листопада СБУ провела обшук у музеї Революції гідності, заявивши про те, що керівництво музею підозрюють у розкраданні державних коштів.

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