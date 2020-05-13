ДБР розслідує причетність МВС і ДМС до витоку персональних даних українців

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом витоку персональних даних громадян України. За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби. Про це повідомляється на сайті ДБР у середу, 13 травня.

Досудове розслідування розпочали за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки. Також ідеться про несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, що заподіяло істотну шкоду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Персональні дані українців було поширено на анонімному телеграм-каналі. Попередній аналіз показав, що йдеться про компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за попередні роки. Про це повідомляється на Єдиному порталі органів системи МВС України у вівторок, 12 травня.

Роботу ресурсу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян, припинено, йдеться в повідомленні. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян.

У Нацполіції стверджують, що оприлюднені дані не стосуються початку роботи державного мобільного застосунку "Дія".

Додаток "Дія" і злив даних

Як пишуть українські медіа, раніше анонімний Телеграм-канал UA Baza повідомив, що його база поповнилася мільйонами водійських посвідчень українців. Користувачі соцмереж почали перевіряти цю інформацію й забили на сполох.

На Facebook-сторінці мобільного додатку "Дія" заперечують, що злив даних з 26 мільйонів водійських посвідчень міг відбутися через цей додаток. Там стверджують, що "Дія" не має бази даних.

"Дія" - це онлайн-сервіс державних послуг, над яким працює міністерство цифрової трансформації України. Сервіс запрацював кілька місяців тому і дозволяє, наприклад, мати на смартфоні цифрову копію водійського посвідчення й техпаспорту замість носити з собою документи.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров теж заперечує ймовірний зв'язок між "Дією" й витоком особистих даних українців.