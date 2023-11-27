Данілов уточнив заяву про російських шпигунів в СБУ

В інтерв'ю The Times секретар РНБО заявив, що Путін активізує мережу "сплячих шпигунів" в СБУ в спробі дестабілізувати українське суспільство. В СБУ заявили, що слова Данілова не відповідають дійсності.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов уточнив свою заяву в інтерв'ю The Times, що Росія активізувала шпигунів у Службі безпеки України (СБУ).

Як ідеться у заяві Данілова, оприлюдненій РНБО, СБУ є однією "з головних безпекових структур держави, яка здійснює величезний внесок у протистояння російській агресії, реалізує ефективні операції та нейтралізує російські впливи", а сама діяльність спецслужби "викликає велике занепокоєння і знаходиться в центрі ворожої уваги".

"Усвідомлюючи рівень загроз, керівництвом служби здійснена і робиться значна робота щодо очищення організації. Ця робота триває постійно. Позитивні якісні зрушення, які відбулися, відмічають наші партнери і дають їм високу оцінку. Служба перейшла на якісно новий рівень своєї роботи, що повною мірою відповідає вимогам часу”, - зазначив Данілов.

Він додав, що водночас українці мають пам'ятати, що безпековий сектор "завжди буде перебувати в зоні інтересу РФ", тому потрібно враховувати "негативний досвід та ефективні механізми локалізації загроз, які виникають".

Що сказав Данілов The Times

Напередодні вийшло інтерв'ю Данілова The Times , у якому він заявив, що за останні два місяці Росія активізувала мережу "сплячих шпигунів" в Україні, оскільки президент РФ Володимир Путін намагається дестабілізувати українське суспільство.

За словами секретаря РНБО, "сплячі" російські агенти є в українських державних установах, включно з СБУ. На запитання, де були розміщені щойно активовані агенти, він відповів: "Ми зробили велику помилку в 1991 році, коли не закрили КДБ, а просто змінили його назву на СБУ, а метастази КДБ залишилися".

Данілов додав, що коли президентом України був Віктор Янукович, Росія інфільтрувала в СБУ багато своїх оперативників. "Ми всі тут дорослі люди. На жаль, ми визнаємо, що не змогли очистити всі системи безпеки. Тому, звичайно, там є зрадники. Той факт, що зараз триває судовий процес над Олегом Кулінічем (колишнім головою СБУ в Криму. - Ред.) за звинуваченням у державній зраді, є вагомим доказом цього”, - сказав він.

Також Данілов зазначив, що російські агенти намагаються використати "так звану напруженість" між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Валерієм Залужним, поширюючи "неправдиві наративи", щоб вбити клин між політичними і військовими лідерами. За його словами, вони також намагалися розпалити антиурядові настрої серед населення.

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Реакція СБУ на слова Данілова

СБУ заявила, що слова Данілова не відповідають дійсності та були некоректно інтерпретовані.

"Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці", - заявили в СБУ.

Там нагадали, що протягом 2022-2023 років викрили понад дві тисячі "зрадників" і встановили понад 300 агентів іноземних спецслужб. "Серед викритих у тому числі - народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, ексочільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші", - зазначили в спецслужбі.