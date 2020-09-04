Данія вітає дискусію в Німеччині про майбутнє "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вітає те, що у Німеччині почалися дискусії щодо продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2". На її думку, нещодавні гострі дебати у Бундестазі щодо цього газопроводу є "позитивними".

"Із самого початку я була проти "Північного потоку-2", - сказала Фредеріксен в інтерв'ю данському новинному агентству Ritzau, опублікованому в суботу, 12 вересня, передає інформагенція AFP. Прем'єрка наголосила в інтерв'ю, що Європа не повинна ставати залежною від російського газу.

При цьому нагадаємо, що 6 липня Данське енергетичне агентство дозволило добудову газопроводу, а саме - воно дало дозвіл на використання при будівництві "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні країни трубоукладальних суден з якірним позиціонуванням на додаток до суден з динамічним позиціонуванням.

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Обговорення отруєння Навального у Бундестазі

Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і наслідки для німецько-російських відносин стали темою, яку нещодавно обговорювали в Бундестазі. Це обговорення ініціювала фракція партії "Союз90/Зелені", яка найрішучіше налаштована щодо російської політики і члени якої критикують побудову "Північного потоку-2".

Депутатка від Зелених Аґнешка Бруґґер (Agnieszka Brugger) різко розкритикувала не тільки політику Росії, але і політику уряду Німеччини. Вона вимагає не тільки зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2", але і розширення персональних санкцій проти олігархів, пов'язаних з Кремлем.

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